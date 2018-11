Zuid-Korea en de Verenigde Staten hebben maandag samen weer een kleinschalige militaire oefening gedaan. Het was de eerste maal sinds de top van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Noord-Koreaanse ambtgenoot Kim Jong-un, waar werd afgesproken dat deze oefeningen werden opgeschort.

De oefeningen vinden plaats daags voordat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in New York overleg voert met zijn Noord-Koreaanse ambtgenoot Kim Yong Chol. Zij gaan verder praten over een concrete invulling van de plannen tot denuclearisatie en een mogelijk tweede topoverleg tussen Trump en de Noord-Koreaanse dictator.

Aan de oefening, die plaatsvond in de Zuid-Koreaanse havenstad Pohang, namen vijfhonderd Amerikaanse mariniers deel. De Zuid-Koreaanse minister van Defensie stelde eerder deze week dat de VS en zijn land in december een datum gaan prikken voor een grootschalige militaire oefening in 2019.

De gezamenlijke oefeningen van de VS en Zuid-Korea waren tijdelijk opgeschort na de top in juni, waar Trump en Kim Jong-un het voornemen uitspraken tot het afbouwen van het kernwapenarsenaal van Noord-Korea.

Noord-Korea heeft gedreigd kernwapenprogramma te hervatten

Concrete toezeggingen of deadlines werden overigens niet afgesproken. Noord-Korea eiste het stopzetten van de oefeningen, die Pyongyang al lange tijd een doorn in het oog waren.

Eerder deze week dreigde Noord-Korea met de hervatting van zijn omstreden kernprogramma als de VS niet de strenge sancties tegen het land zou opheffen. Trump had hier eerder op gezinspeeld tijdens de top, mits Noord-Korea zou instemmen met het afbouwen van het nucleaire wapenprogramma.

