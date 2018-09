Wat staat er op het spel tijdens de derde Korea-top in Pyongyang?

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un onthaalde Moon dinsdag hoogstpersoonlijk op de luchthaven van Pyongyang. Tegen het decor van duizenden Noord-Koreaanse burgers, die in een georkestreerde choreografie met vlaggetjes en bloemen langs de weg stonden, reden de twee leiders daarna in een open auto door de straten van Pyongyang.

Moon hoopt Kim de komende drie dagen minimaal twee keer persoonlijk te spreken. De twee leiders zullen praten over hoe de denuclearisatie verder vorm zal moeten krijgen en welke stappen genomen moeten worden om militaire spanningen tussen de buurlanden af te bouwen. Ook zal besproken worden hoe eventueel vrede gesloten kan worden tussen de landen die formeel nog altijd met elkaar in oorlog zijn.

Het is de derde ontmoeting sinds de landen enkele maanden geleden toenadering zochten tot elkaar. De twee eerdere bijeenkomsten vonden plaats op de zwaarbewaakte grens die het schiereiland al ruim 65 jaar verdeelt. Het leverde onder meer de opening van een gezamenlijk kantoor in de Noord-Koreaanse grensstad Kaesong op. Het is voor het eerst in ruim tien jaar tijd dat een ontmoeting tussen Koreaanse leiders plaatsvindt in Pyongyang.

Moon moet bekoelde relatie VS en Noord-Korea nieuw leven inblazen

Moon zal moeten optreden als bemiddelaar tussen Noord-Korea en de VS. Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump beloofden in juni tijdens een historische ontmoeting in Singapore toe te werken naar een volledige denuclearisatie van het Noord-Koreaans Schiereiland. Hoewel beide leiders na afloop positief waren over dat gesprek, bekoelde de relatie tussen Noord-Korea en de VS snel weer en haalden beide landen in de periode daarna meermaals naar elkaar uit.

De VS wil dat Noord-Korea haar kernkoppen opgeeft voordat er verder onderhandeld kan worden. Pyongyang bespreekt eerst liever hoe eventueel vrede gesloten kan worden met Zuid-Korea, waarmee het formeel nog in oorlog is.

Kernontwapening is prima, vindt Pyongyang, maar dan geldt dat wel voor iedereen ter wereld, de VS voorop en Noord-Korea als laatste.

Volgens het Noord-Koreaanse regime is de impasse volledig te wijten aan Washington. "De VS blijft koppig aandringen om eerst kernwapens te ontmantelen", communiceerde de communistische partij dinsdag in haar partijblad.

Trump vindt dat de Noord-Koreanen op dat vlak juist te weinig vooruitgang hebben geboekt. Hij besloot daarom in augustus om een bezoek van zijn minister van Buitenlandse Zaken aan Pyongyang af te zeggen.

Moon moet Kim Jong-un overtuigen

Het is aan Moon om Kim Jong-un er in de twee gespreksrondes van te overtuigen om met substantiële stappen voor kernontwapening te komen. Moon kan die plannen dan op zijn beurt overhandigen aan Trump, later deze maand tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

"Als dit bezoek leidt tot de hervatting van de onderhandelingen tussen de VS en Noord-Korea, zou dat op zich al voldoende zijn", stelde Moon zichzelf als doel voor zijn vertrek.

Het is echter nog maar de vraag of dat gaat lukken. De insteek van Kim zou vooral zijn om economische voordelen uit de top te halen. In het kielzog van Moon is namelijk een belangrijk deel van de Zuid-Koreaanse bedrijfstop meegereisd, waaronder topmannen van Samsung en Hyundai Motors.

Ondertussen is Moon, wiens populariteit de laatste maanden hard is gedaald, er alles aan gelegen om de economische problemen in zijn eigen land op te lossen. Overheidscijfers lieten vorige week zien dat het werkloosheidscijfer in Zuid-Korea in augustus het hoogste niveau bereikte sinds de wereldwijde financiële crisis in 2008. Het wordt Moon en zijn regering aangerekend dat zij hun belofte om banen te scheppen niet zijn nagekomen.

Bovendien hebben "heel wat mensen nu genoeg van de verrassingsevenementen tussen Moon en Kim Jong-un", luidde het commentaar dinsdag in een conservatie Zuid-Koreaanse krant. "President Moon moet naar de top in Pyongyang gaan met als eerste, tweede en derde punt op de agenda: denuclearisatie."