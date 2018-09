Noord-Korea bereid bij denuclearisatie samen te werken met VS en Zuid-Korea

Kim wil naar verluidt "het gevaar voor een gewapend conflict volledig wegnemen". Hij zou voornemens zijn om van de Korea's "de bakermat van de vrede zonder nucleaire wapens of dreiging" te maken. Hoe dit verder vorm moet krijgen, is niet duidelijk.

De leider van Noord-Korea heeft tijdens een ontmoeting met Zuid-Koreaanse regeringsvertegenwoordigers gezegd dat hij daarbij wil samenwerken met de Verenigde Staten.

Kim had eerder dit jaar al een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Hoewel beide leiders na afloop positief waren over dat gesprek, haalden beide landen in de periode daarna meermaals naar elkaar uit.

Uiteindelijk besloot Trump een bezoek van zijn minister van Buitenlandse Zaken aan Pyongyang af te zeggen, omdat hij vond dat er te weinig vooruitgang geboekt was.

Kim zou donderdag op zijn beurt hebben gezegd nog altijd vertrouwen in Trump te hebben. Ook zou hij hebben gezegd dat hij gefrustreerd is over het feit dat de internationale gemeenschap aan zijn "goede bedoelingen" zou twijfelen.

Noord- en Zuid-Korea gaan elkaar wel opnieuw ontmoeten

Donderdag is ook duidelijk geworden dat de gesprekken die Noord- en Zuid-Korea met elkaar voerden een vervolg krijgen. Tijdens die nieuwe bijeenkomst zal ook de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in aanwezig zijn. Hij zal Kim tussen 18 en 20 september ontmoeten.

De twee leiders zullen dan praten over hoe de denuclearisatie verder vorm zal worden gegeven en welke stappen genomen moeten worden om militaire spanningen tussen de buurlanden af te bouwen.

Ook zal worden besproken hoe eventueel vrede gesloten kan worden tussen de landen die formeel nog altijd met elkaar in oorlog zijn.