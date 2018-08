Nieuwe top tussen leiders Noord- en Zuid-Korea in Pyongyang

De twee landen hadden maandag overleg in de grensstad Panmunjom over de derde top, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

In april vond de eerste ontmoeting plaats tussen Kim en Moon. Gesprekken tussen de twee verliepen toen "serieus en openhartig". Volgens Moon werden er "veel goede discussies gevoerd". Na een historische handdruk nam Kim Moon toen ook nog kort mee over de grens naar Noord-Korea. Destijds spraken de twee al af om in de herfst wederom een top te houden.

Afgelopen juni sprak de Noord-Koreaanse leider ook met de Amerikaanse president Donald Trump in Singapore. Daar beloofde het communistische land het nucleaire programma af te bouwen. Volgens Trump zorgde de top voor een betere relatie tussen beide landen, desondanks roepen de Amerikanen wel op om internationale sancties tegen Noord-Korea te handhaven.

Tevens melden bronnen bij de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Noord-Korea de VS probeert te misleiden over het aantal kernkoppen en raketten waarover het beschikt. Ook zou Pyongyang geen open kaart spelen over de bases die het heeft voor het maken van kernwapens.

Noord-Korea ontwikkelt nog steeds kernwapens en raketten en schendt daarnaast ook verschillende VN-handelsembargo's. Dat bleek begin augustus uit een vertrouwelijk rapport van de Verenigde Naties.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!