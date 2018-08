VN: 'Noord-Korea ontwikkelt nog wapens en schendt embargo's'

Het vertrouwelijke rapport is ingezien door Reuters. Het bevat de bevindingen van onafhankelijke deskundigen die de naleving van sancties zes maanden lang in de gaten hielden en werd vrijdagavond (Amerikaanse tijd) aangeboden aan het Noord-Korea sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad.

Naast de voortgaande ontwikkeling van kernkoppen en raketten heeft Pyongyang ook verschillende andere embargo's genegeerd. Ondanks een embargo op de export van Noord-Koreaans textiel werd tussen oktober 2017 en maart 2018 voor meer dan 86 miljoen euro aan textielgoederen uitgevoerd, onder meer naar China, India, Ghana en Mexico. Ook exportverboden op steenkool en petroleumproducten werden geschonden.

Het Noord-Koreaanse regime werkt op militair vlak nog steeds samen met Syrië, wat de VN ook heeft verboden. Ook probeert het land wapens te verkopen aan "een verzameling staten in het Midden-Oosten en Afrika", waaronder de Houthi-rebellen in Jemen, die in een slepende burgeroorlog zijn verwikkeld met de regering van het straatarme Arabische land.

De Noord-Koreaanse afgevaardigden bij de VN in New York hebben nog niet gereageerd op verzoeken om een reactie.

Het internationaal geïsoleerde Aziatische land is sinds 2006 onderwerp van een streng sanctieregime, dat destijds unaniem werd aangenomen door de Veiligheidsraad. Permanente leden Rusland en China dringen sinds kort aan op verlichting van de sancties.

Kernwapens

De onthullingen uit het rapport komen niet als een complete verrassing. Afgelopen week schreven Amerikaanse media op basis van bronnen binnen de inlichtingendiensten en onafhankelijke deskundigen dat de Noord-Koreaanse wapenprogramma's nog steeds actief lijken te zijn. Dat kan onder meer worden afgeleid uit satellietfoto's van militaire complexen in Noord-Korea, waarop duidelijke tekenen van bedrijvigheid te zien zijn.

Het VN-rapport is wel extra pijnlijk voor de regering van de VS, die volhoudt dat de kernontwapening nog steeds een haalbare kaart is. De VS en Noord-Korea tekenden in juni een intentieverklaring waarin stond dat Noord-Korea wil "toewerken naar denuclearisatie".

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, zei eerder op zaterdag nog dat hij "optimistisch" is dat de denuclearisatie van Noord-Korea binnen "afzienbare tijd" kan worden gerealiseerd.