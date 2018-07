Zuid-Korea stelt onderzoek in na overlopen groep Noord-Koreanen

De twaalf vrouwen en hun werkgever werkten in 2016 in een restaurant in China. De manager verklaarde later in een interview met het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap dat hij onder druk was gezet door de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst NIS.

Die organisatie zou de man met beloftes en dreigementen hebben overgehaald met zijn nietsvermoedende medewerkers over te lopen.

De kwestie heeft de relatie tussen de buurlanden verder onder druk gezet. Een medewerker van mensenrechtencommissie NHRC zegt tegen de Zuid-Koreaanse krant The Chosun Ilbo dat een onderzoek is ingesteld vanwege uitspraken van VN-rapporteur Tomás Ojea Quintana.

De NHRC-medewerker heeft eerder gepleit voor een onafhankelijk onderzoek. Dit verzoek volgde op een gesprek met een aantal overgelopen restaurantmedewerkers.

