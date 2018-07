Militair overleg tussen Noord- en Zuid-Korea op 31 juli

Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap vrijdag op basis van informatie van het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. Beide Korea's hebben de intentie uitgesproken de spanningen tussen de landen te verlagen en de onderlinge relatie te verbeteren.

Aan het overleg zullen generaals van beide krijgsmachten meedoen. De bijeenkomst zou moeten plaatsvinden in het grensdorp Panmunjom, in de de gedemilitariseerde zone. De exacte agenda van de ontmoeting is niet bekend gemaakt.

Afgelopen mei schudden de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar de hand in een historische persoonlijke ontmoeting. In juni werden de gesprekken geopend over het ontmantelen van militaire maatregelen.

Legertop

In aanloop naar de nieuwe intmoeting maakte het Noord-Koreaanse staatspersbureau bekend dat de militaire top van het land wederom is vervangen. Ri Yong Gil, een viersterrengeneraal uit het leger, is nu het hoofd van de militaire staf.

In juni werden ook al drie hoge militairen vervangen. Mogelijk waren zij het oneens met de toenadering van leider Kim Jong-un richting Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

