Noord-Korea stelt dat denuclearisatie wankelt na 'eenzijdige eisen' van VS

In de verklaring, die door het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werd uitgebracht via staatspersbureau KCNA, staat dat de VS tegen de geest van de top in zijn gegaan door eisen te stellen zonder daar iets voor terug te willen geven.

"We hadden verwacht dat de VS met een constructief idee zouden komen, dachten dat we iets in ruil zouden krijgen. Maar tijdens de gesprekken is het vertrouwen tussen Noord-Korea en de VS in een gevaarlijke situatie geraakt, waarin ons voornemen om te denucleariseren, dat sterk en standvastig is geweest, kan wankelen."

Pompeo meldde enkele uren eerder juist dat er veel vooruitgang is geboekt. Volgens hem is er een tijdlijn vastgesteld voor de denuclearisatie van Noord-Korea, maar dit lijkt het Aziatische land dus te ontkennen.

De Amerikaanse minister was sinds ruim een dag in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang aanwezig om gesprekken te voeren. Zo hebben de partijen gesproken over het terugbrengen van de stoffelijke overschotten van Amerikanen die in de Koreaanse Oorlog zijn omgekomen.

Ook zijn de ''mogelijkheden" besproken voor het ontmantelen van een installatie voor het testen van raketmotoren. Pompeo heeft aan het eind van het overleg de hand geschud van zijn gesprekspartner Kim Yong-chol. De partijfunctionaris speelde een grote rol in de eerdere top tussen Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Tijdens dit historische overleg heeft de Noord-Koreaanse leider de denuclearisatie van zijn land toegezegd.

