Militairen Noord- en Zuid-Korea met elkaar in overleg over ontspanning

De officieren praten over ontspanning langs de vrijwel hermetisch afgesloten grens die dwars door het schiereiland loopt sinds de Koreaanse oorlog (1950-1953) 65 jaar geleden met een wapenstilstand eindigde.

Het persbureau Yonhap berichtte dat de gesprekken gaan over onder meer het aanleggen van een permanente verbinding tussen de militaire leiders, over afspraken voor regulier overleg en over het bergen van de stoffelijke resten van militairen die destijds langs de huidige grens zijn gesneuveld.

Op de top van de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un van begin deze week in Singapore is ook afgesproken dat de Amerikanen die er gesneuveld zijn, geborgen worden.

Intentieverklaring

Trump en Kim tekenden na hun ontmoeting een intentieverklaring waarin de Noord-Koreanen beloven op termijn "een volledige nucleaire ontwapening van het Koreaanse Schiereiland" te zullen bewerkstelligen.

De Verenigde Staten geven Noord-Korea daarop veiligheidsgaranties en verbeterde diplomatieke betrekkingen. Noord-Korea meldde dat Trump ook heeft beloofd de sancties tegen het land op te heffen.

Ondanks de intentieverklaring zijn er nog weinig concrete afspraken tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten gemaakt. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoe de diplomatieke banden tussen beide landen hersteld moeten worden. Ook is nog niet bekend gemaakt hoe Noord-Korea gaat denucleariseren.

Trump en Kim hebben allebei toegezegd dat ze bij elkaar op bezoek gaan. Ze gaan op een later moment bespreken wanneer die nieuwe ontmoetingen plaats moeten vinden.

Abe

Kim heeft ook aangegeven dat hij openstaat voor besprekingen met de Japanse premier Shinzo Abe. Die ontmoeting zou volgens de Japan Times in september in Vladivostok plaats kunnen vinden. Kim is dan al in Rusland voor een internationaal economisch congres.

Japanse burgers die in de jaren zeventig en tachtig naar Noord-Korea werden ontvoerd, zijn de reden dat Japan vooralsnog niet met Noord-Korea in gesprek wilde gaan.

Het Kremlin meldde eerder al dat Kim tijdens dat congres ook de Russische president Poetin zou kunnen ontmoeten.