VS hoopt op grote stappen in kernontwapening Noord-Korea voor 2021

Pompeo was naar Zuid-Korea afgereisd om functionarissen bij te praten over de historische top in Singapore. De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben elkaar daar ontmoet.

In Singapore spraken de leiders af dat Pyongyang werk gaat maken van ''de volledige denuclearisering van het Koreaanse schiereiland''. In ruil daarvoor bieden de Amerikanen Noord-Korea "veiligheidsgaranties" en betere diplomatieke betrekkingen.

Trump en Kim ondertekenden een intentieverklaring over de denuclearisatie. Het is onduidelijk wanneer en op welke manier dit doel moet worden bereikt. De president beloofde eerder dat de gemaakte afspraken over de denuclearisatie van Noord-Korea snel in werking zullen treden.

Washington wil dat voor het einde van de eerste ambtstermijn van Trump in 2021 grote stappen worden gezet op het gebied van ontwapening, bevestigde de minister. ''Je gebruikte de term grootschalige ontwapening?'', vroeg hij aan een verslaggever. ''We hopen dat te bereiken in die 2 tot 2,5 jaar.''

Uitnodiging

Het is nog onbekend wanneer beide leiders elkaar weer voor overleg zullen treffen. Kim heeft een uitnodiging van Trump voor een bezoek aan het Witte Huis geaccepteerd. Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA is Trump ingegaan op een uitnodiging van Kim om Noord-Korea te bezoeken.

De internationale gemeenschap heeft overwegend positief gereageerd op de hernieuwde relatie tussen de twee landen. Zo noemde EU-buitenlandchef Federica Mogherini de ontmoeting tussen Trump en Kim een ''cruciale en noodzakelijke stap" om de verstandhouding tussen de beide Korea's verder te verbeteren.

