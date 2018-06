Kim Jong-un: Noord-Korea en VS moeten stoppen met vijandigheden

"We moeten stoppen met elkaar irriteren en de vijandige militaire acties tegen elkaar", zei Kim tijdens het gesprek met de Amerikaanse president Trump dinsdag. Volgens het Noord-Koreaans staatspersbureau KCNA benadrukte Kim tijdens de ontmoeting met Trump dat beide landen zich moeten inzetten voor een betere relatie.

Kim wil dat zowel zijn land als de VS in de toekomst moet voorkomen dat het elkaar tegen de haren instrijkt. En daarvoor zijn maatregelen nodig om te garanderen dat dat niet gebeurt, aldus de Noord-Koreaanse dictator.

Volgens KCNA zou Trump dit hebben "begrepen" en een belofte aan Kim hebben gedaan om gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea voorlopig te stakingen zolang de gesprekken tussen de VS en Noord-Korea lopende zijn.

Intentieverklaring

Trump toonde zich eerder verheugd over zijn ontmoeting met Kim. "De Korea-oorlog is nooit geëindigd. Die zal snel eindigen. De geschiedenis heeft bewezen dat vijanden vrienden kunnen worden."

De Amerikaanse president en zijn Noord-Koreaanse tegenhanger tekenden na hun ontmoeting een intentieverklaring, waarin de Noord-Koreanen beloven op termijn "een volledigde nucleaire ontwapening van het Koreaanse Schiereiland" te zullen bewerkstelligen.In ruil daarvoor biedt de VS Noord-Korea "veiligheidsgaranties" en betere diplomatieke betrekkingen.

De intentieverklaring bevat weinig concrete afspraken over de uitvoering van de plannen. Zo is niet duidelijk hoe de diplomatieke banden tussen de VS en Noord-Korea zullen worden hersteld. Trump stipte wel aan dat er toch al veel in de verklaring staat en meer informatie snel zal volgen. "Kim is op weg naar Noord-Korea. Zodra hij daar aankomt, zal hij gaan werken aan denuclearisatie."

Controle

Trump bevestigde dat hij zal controleren of Kim zich aan de afspraken houdt. Hij zei dat daar een groot aantal toezichthouders voor zal worden aangesteld, die nauw zullen samenwerken met de Noord-Koreanen. Andere landen zullen ook bij het proces betrokken blijven. "We werken in dit traject samen met Zuid-Korea, Japan en ook met China, alhoewel dat op een kleinere schaal gebeurt."

Hoewel er geopperd wordt om de sancties tegen Noord-Korea af te bouwen, stelt Trump dat het wel van belang is om voorlopig vast te houden aan de bestaande sancties. Over de top zei Trump nog: "Ik had niet gedacht dat we op deze top zo ver zouden komen, maar het vraagt zeker om een vervolg."

