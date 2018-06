EU-buitenlandchef noemt ontmoeting VS en Noord-Korea 'cruciaal'

De verklaring die beide leiders tekenden, geven een duidelijk signaal dat het ultieme doel - het Schiereiland kernwapenvrij maken - kan worden bereikt. Mogherini prijst vooral ''het leiderschap, de wijsheid en vastberadenheid'' van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.

De top bevestigt de Europese overtuiging dat diplomatie de enige weg voorwaarts is naar een duurzame vrede op het Schiereiland, aldus de Italiaanse Mogherini. Ze voegde daaraan toe dat de EU bereid blijft een rol te spelen bij de vervolgonderhandelingen en andere stappen die het vertrouwen kunnen verhogen.

VN-secretaris-generaal António Guterres riep de internationale gemeenschap via zijn woordvoerder op geduld te betrachten en de overeenkomst tussen Noord-Korea en de VS te steunen. Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), de atoomwaakhond van de VN, zegt klaar te zijn controletaken op zich te nemen in de kernontwapening van Noord-Korea.

De Nederlandse premier Mark Rutte roemde het optreden van Trump. "Er is soms kritiek op de Amerikaanse president, maar we mogen met enig voorzichtige optimisme kijken naar hoe dit initiatief zich tot nu toe ontwikkelt. Je moet zeggen dat Trump erin slaagt een positieve eerste stap te zetten met de dictator van Noord-Korea. Dat is in het belang van de veiligheid."

'Belangrijke stap'

Een woordvoerder van de Britse premier Theresa May omschreef de topontmoeting als een belangrijke stap voor de regio. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft Pyongyang ''de boodschap begrepen'' door in te stemmen met de afbouw van het kernprogramma.

De Zuid-Koreaanse president Moon toonde zich ook verheugd over de uitkomsten van de top. Hij zwoer dinsdag samen met Noord-Korea een "nieuwe geschiedenis" te zullen schrijven. "De donkere dagen van oorlog en conflict achter ons latend, zullen we een nieuw hoofdstuk van vrede en samenwerking schrijven", aldus Moon.

Volgens China, traditioneel de enige bondgenoot van Noord-Korea sinds de val van de Sovjet-Unie, sluit de eindverklaring van de top aan bij het bestaande Chinese beleid ten aanzien van Noord-Korea.

Een minder positieve reactie kwam van Iran. Trump is niet te vertrouwen, waarschuwde dat land de Noord-Koreanen. Zijn terugtrekking uit het kernakkoord met Iran toont dat aan, aldus Teheran. "Het is niet duidelijk dat Trump de overeenkomst niet annuleert voordat hij terug naar huis gaat", zei een regeringswoordvoerder tegen Iraanse media. "We hebben hier te maken met een man die zijn eigen handtekening terugroept als hij in het buitenland is."

Einde training

De Zuid-Koreanen wilden nog niet reageren op de aankondiging van Trump dat de "provocerende en ongepaste" gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea zullen worden stopgezet. Eerst moet duidelijk worden wat Trumps bedoelingen precies zijn, aldus een woordvoerder van Moon.

Ook Japan stelt zich voorzichtig op ten aanzien van de top. Premier Shinzo Abe vertelde journalisten in Tokio dat Trump en Kim hebben gesproken over het lot van Japanners die door de jaren zijn ontvoerd en in Noord-Korea worden vastgehouden. In de slotverklaring van de topontmoeting worden die echter niet genoemd. Abe noemde de Noord-Koreaanse belofte om denuclearisatie na te streven "betekenisvol".

Een oud-bevelhebber van de Japanse vloot, Yoji Koda, liet weten dat het een vergissing zou zijn om de gezamenlijke militaire oefeningen stop te zetten. "Die zijn ook een signaal naar China" aldus Koda.

De aangekondigde trainingsstop kon wel meteen rekenen op bijval uit Rusland. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, liet weten dat die stap noodzakelijk is om de spanningen op het Koreaans Schiereiland te verminderen. Kim Jong-un kreeg eerder deze maand al een uitnodiging om in september het Kremlin te bezoeken.