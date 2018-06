Vijf vragen over ontmoeting Kim Jong-un en Donald Trump

Wat was uw eerste reactie op de overeenkomst?

"Ik verwachtte er weinig van, maar dat het zó weinig was, viel mij zelfs nog tegen. De Verenigde Staten hebben vrij hoog ingezet: ze wilden met niet minder genoegen nemen dan met complete onomkeerbare definieerbare denuclearisatie."

"De Koreanen gaan dat niet opgeven. Het enige wat Noord-Korea hoeft te doen, is zich te houden aan een akkoord dat in april al werd bereikt met Zuid-Korea."

"Het is bovendien een intentieverklaring, dus geen bindend akkoord. Trump roept dat alles gaat gebeuren: 'Er was een goede sfeer, er werd van alles afgesproken.' Dan kijk je naar de tekst en dan valt het tegen. Dit moet ook een bittere pil zijn voor Pompeo (Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken die als doel volledige denuclearisatie van Noord-Korea stelde, red.)."

"De top onderstreept eigenlijk wel wat we de afgelopen weken zagen. Dat Trump meer interesse had in het hele theatrale van de top; de show. Eigenlijk had hij nauwelijks zin in de onderliggende problemen en zich nauwelijks in de dossiers verdiept. Het ging om attitude. Als we het dan over twee mensen met een flink ego hebben, dan weet ik welk ego hier positiever uitkomt: dat van Trump. Het lijkt erop dat Trump gewoon een deal wilde sluiten, iets wat Obama niet gelukt was."

Hoe denkt u dat de vervolgstappen eruit gaan zien?

"Trump zei natuurlijk: 'Dit is een startpunt, een getting to know you.' Om die reden werd er niet veel van verwacht. Maar Trump zinspeelde vandaag al op een uitnodiging in het Witte Huis. Dat zou een nog mooier fotomomentje zijn voor Kim, die alleen al door deze top zijn regime even gelegitimeerd ziet als dat van de leider van de vrije wereld."

"Concreet verwacht ik dat er ambtenaren gaan praten, en dat die erachter komen dat Noord-Korea niet bereid is zijn kernwapenprogramma op te geven. Ik verwacht dus dat er niet veel gaat veranderen."

Hoe zou Trump eventuele denuclearisatie kunnen waarborgen?

"Ik zie niet in hoe je complete denuclearisatie zou kunnen waarborgen, je weet helemaal niet hoeveel ze hebben. En wat betreft het inspecteren daarvan: no way dat daar inspecteurs het land inkomen."

"Ook is onomkeerbaarheid niet te bewerkstelligen, want de informatie om kernwapens te produceren hebben ze al. Het is geen hoopvol verhaal."

Wat kan nog meer gedaan worden om Kim aan zijn beloftes te houden?

"Wat Trump zou kunnen blijven doen, is de druk en de sancties die zijn afgesproken erop houden. Je zag eigenlijk al voorafgaand aan de ontmoeting dat de landen die handel hadden teruggeschroefd, nu weer meer handel drijven met Noord-Korea. Vorig jaar sloten landen zich toch aan bij de sancties vanwege de dreigende sfeer. Nu de kou uit de lucht blijft, denken ze: het kan wel weer."

Welke rol hebben andere landen in deze overeenkomst?

"Ik denk wel dat Zuid-Korea zich zal inspannen voor oplossingen. China bemoeit zich ook altijd met dit dossier. China is niet blij met de kernwapens, maar wil zich ook niet inspannen om dat af te bouwen."