Trump belooft snelle voortgang denuclearisatie Noord-Korea

Intentieverklaring VS en Noord-Korea 'De Verenigde Staten (VS) en de Democratische Volksrepubliek Korea (DPRK) verplichten zich tot het vestigen van nieuwe betrekkingen tussen de VS en de DPRK, die in verhouding staan tot het verlangen van de volkeren van beide landen naar vrede en welvaart.'

'De VS en de DPRK zullen zich samen inspannen om een duurzaam en stabiel regime van vrede te vestigen op het Koreaans Schiereiland.'

'In bevestiging van de op 27 april gedane Pannunjom-verklaring (na eerste ontmoeting Kim en Zuid-Koreaanse president Moon, red.), verplicht de DPRK zich ertoe naar de volledige denuclearisatie van het Koreaans Schiereiland toe te werken.'

'De VS en de DPRK verplichten zich tot het vinden van de overblijfselen van krijgsgevangenen en vermiste militairen, inclusief de onmiddellijke repatriëring van de resten die al zijn geïdentificeerd.'

Trump toonde zich in Singapore verheugd over zijn ontmoeting met Kim, die eerder op dinsdag plaatsvond in dezelfde Aziatische stadstaat. "De Korea-oorlog is nooit geëindigd. Die zal snel eindigen. De geschiedenis heeft bewezen dat vijanden vrienden kunnen worden."

De Amerikaanse president en zijn Noord-Koreaanse tegenhanger tekenden na hun ontmoeting een intentieverklaring, waarin de Noord-Koreanen beloven op termijn "een volledigde nucleaire ontwapening van het Koreaanse Schiereiland" te zullen bewerkstelligen.

In ruil daarvoor biedt de VS Noord-Korea "veiligheidsgaranties" en betere diplomatieke betrekkingen.

"Ik denk dat het niet mogelijk was om dit akkoord eerder te bereiken. Ik had gewild dat het eerder was gebeurd", aldus Trump, die onthulde dat er al sinds het einde van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang onderhandelingen met Noord-Korea plaatsvinden.

Over zijn persoonlijke band met Kim zei hij: "Ik ken hem nu best goed en ik denk dat we een goede relatie hebben."

Afspraken

De intentieverklaring bevat weinig concrete afspraken over de uitvoering van de plannen. Zo is niet duidelijk hoe de diplomatieke banden tussen de VS en Noord-Korea zullen worden hersteld. Trump stipte wel aan dat er toch al veel in de verklaring staat en meer informatie snel zal volgen. "Kim is op weg naar Noord-Korea. Zodra hij daar aankomt, zal hij gaan werken aan denuclearisatie."

Trump bevestigde dat hij zal controleren of Kim zich aan de afspraken houdt. Hij zei dat daar een groot aantal toezichthouders voor zal worden aangesteld, die nauw zullen samenwerken met de Noord-Koreanen. Andere landen zullen ook bij het proces betrokken blijven. "We werken in dit traject samen met Zuid-Korea, Japan en ook met China, alhoewel dat op een kleinere schaal gebeurt."

Hoewel er geopperd wordt om de sancties tegen Noord-Korea af te bouwen, stelt Trump dat het wel van belang is om voorlopig vast te houden aan de bestaande sancties. Over de top zei Trump nog: "Ik had niet gedacht dat we op deze top zo ver zouden komen, maar het vraagt zeker om een vervolg."

Ook stelde Trump dat er een akkoord bereikt is over het "repatriëren van overblijfselen" van krijgsgevangenen en vermisten uit de Koreaanse oorlog.

Mensenrechten

Gevraagd naar de mensenrechtensituatie in Noord-Korea, zei de Amerikaanse president over Kim: "Ik zeg niet dat hij een aardig persoon is."

Trump voegde daaraan toe dat hij desondanks respect kan hebben voor de manier waarop Kim zich nu opstelt in zijn onderhandelingen met de VS en Zuid-Korea.

De mensenrechtenschendingen van het Noord-Koreaanse regime kwamen wel ter sprake tijdens de topontmoeting. Het is "een moeilijke situatie", aldus Trump. "Ik denk dat die situatie moet veranderen, en ik denk ook dat die gaat veranderen."