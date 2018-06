Trump en Kim ondertekenen overeenkomst na historische top

Intentieverklaring VS en Noord-Korea 'De Verenigde Staten (VS) en de Democratische Volksrepubliek Korea (DPRK) verplichten zich tot het vestigen van nieuwe betrekkingen tussen de VS en de DPRK, die in verhouding staan tot het verlangen van de volkeren van beide landen naar vrede en welvaart.'

'De VS en de DPRK zullen zich samen inspannen om een duurzaam en stabiel regime van vrede te vestigen op het Koreaans Schiereiland.'

'In bevestiging van de op 27 april gedane Pannunjom-verklaring (na eerste ontmoeting Kim en Zuid-Koreaanse president Moon, red.), verplicht de DPRK zich ertoe naar de volledige denuclearisatie van het Koreaans Schiereiland toe te werken.'

'De VS en de DPRK verplichten zich tot het vinden van de overblijfselen van krijgsgevangenen en vermiste militairen, inclusief de onmiddellijke repatriëring van de resten die al zijn geïdentificeerd.'

De VS geeft in het document "veiligheidsgaranties" af en spreekt het voornemen uit om "een nieuwe relatie op te bouwen met Noord-Korea". In ruil daarvoor zou Kim Jong-un beloven op termijn "een volledige nucleaire ontwapening van het Koreaanse schiereiland" te willen bewerkstelligen.

Het gaat om een intentieverklaring. Concrete afspraken over de uitvoering van de plannen of de termijn waarop dit moet gebeuren, zijn niet gemaakt.

Trump zei na de ondertekening dat de Noord-Koreaanse leider "zeker is uitgenodigd" voor een bezoek aan het Witte Huis. De Amerikaanse president noemde Kim dinsdag "een intelligente man die van zijn land houdt".

De twee leiders schudden elkaar na de ondertekening de hand en gaven elkaar complimenten. "Wij zijn erg blij met wat vandaag is gebeurd", aldus Trump. "Mensen zullen onder de indruk en gelukkig zijn."

"De Korea-oorlog is nooit geëindigd. Die zal snel eindigen. De geschiedenis heeft bewezen dat vijanden vrienden kunnen worden", zei Trump op een persconferentie na de ontmoeting. "Noord-Korea kan veel bereiken als ze in contact treden met de rest van de wereld."

Trump bevestigde dat hij zal controleren of Kim zich aan de gemaakte afspraken houdt. Hij stelt dat er veel toezichthouders zullen worden aangesteld.

"Dit had al veel eerder moeten gebeuren. Iedereen kan een oorlog beginnen," aldus de Amerikaanse president, "maar alleen de dapperste mensen kunnen vrede sluiten. We dromen van een toekomst waarin alle Koreanen samen kunnen leven."

Historische handdruk

De ontmoeting begon met een historische handdruk iets na 3.00 uur Nederlandse tijd. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een president van de Verenigde Staten en een leider van Noord-Korea een ontmoeting hadden.

Na de handdruk begeleidde Trump Kim naar de ruimte waar het privégesprek plaatsvond. Beide leiders lachten terwijl ze kort met elkaar spraken voor ze de kamer binnengingen.

"We gaan een geweldige relatie krijgen, dat weet ik zeker", zei Trump kort voor het privégesprek. Het Witte Huis heeft bekendgemaakt dat de conversatie 38 minuten heeft geduurd. Het hele gesprek moest worden vertaald door tolken.

Officiële gesprek

Kort voor het tweede officiële gesprek, rond 4.00 uur Nederlandse tijd, was er weer een persmoment. "Als we samenwerken, gaat het lukken", zei Trump daar.

De top werd afgesloten met een lunch die om 5.30 uur Nederlandse tijd begon. Op het menu stonden zowel westerse als Koreaanse specialiteiten. De twee wereldleiders aten onder andere een garnalencocktail en vanilleijs.

Het hele menu ter afsluiting van het gesprek tussen Trump en Kim Jong-un. (Foto: Reuters)

Persconferentie

Voor het overleg arriveerden Trump en Kim kort na elkaar bij het Capella-hotel in Singapore. Kim kwam als eerste aan op Sentosa, het Singaporese eiland waar de gesprekken worden gehouden. Dat deed hij naar verluidt uit respect; in de Koreaanse cultuur dient de jongere altijd als eerste aan te komen.

Trump geeft waarschijnlijk op korte termijn een persconferentie en vliegt daarna terug naar de VS. Ook Kim zal dan terugkeren naar Noord-Korea.

Zuid-Korea

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in liet tijdens het overleg weten dat hij de nacht voor het overleg niet kon slapen van de spanning. "We hopen dat dit het begin kan zijn van volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland", aldus Moon.

In Zuid-Korea en Japan werd de top live uitgezonden op televisies in publieke ruimten. Ook op Times Square in New York was de top te zien.

Het Witte Huis liet minder dan een uur voor de ontmoeting weten dat Trump maandag met de Japanse premier Shinzo Abe en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft gebeld over de top. Met beide leiders sprak Trump af om nauw contact te houden.

