Voorbereidingen top VS en Noord-Korea verlopen 'beter dan verwacht'

De ontmoeting tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vindt dinsdag om 9.00 uur (lokale tijd) plaats.

De top begint met een persoonlijk overleg tussen Trump en Kim. Het gesprek, dat wordt gevoerd in het bijzijn van tolken, zal met name gaan over het kernwapenprogramma van Noord-Korea. Amerikaanse en Noord-Koreaanse delegaties voegen zich pas na 45 minuten bij hun leiders.

De Amerikanen dringen aan op denuclearisatie van Noord-Korea. In ruil daarvoor biedt de Amerikaanse overheid Pyongyang economische en diplomatieke steun aan. Bij de bijeenkomst van maandag is onder meer gesproken over de definitie van het woord denuclearisatie.

Na de top zal Trump de media te woord staan, blijkt maandag uit een verklaring van het Witte Huis. Hierna vliegt hij terug naar de Verenigde Staten. Zowel Trump als Kim is inmiddels in Singapore.

Aandacht

De Noord-Koreaans staatstelevisie heeft maandag zes minuten lang aandacht besteed aan de komende ontmoeting van Kim met Trump. De Noord-Koreanen wisten officieel nog niks van de top in Singapore.

Voor Noord-Koreaanse begrippen komt deze mededeling erg vroeg, meldt BBC News. De activiteiten van Kim worden vrijwel nooit van tevoren gemeld door de staatstelevisie. Ze worden pas gemeld als de leider na gedane zaken weer thuis is.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!