Trump komt aan in Singapore voor top met Noord-Korea

Trump kwam met de Air Force One aan op de luchtbasis Paya Lebar in Singapore. De top begint dinsdagmorgen om 3.00 uur Nederlandse tijd in Hotel Capella op het eiland Sentosa dat voor de zuidkust van het hoofdeiland ligt.

In een tweet schrijft de Amerikaanse president dat "we de mogelijkheid hebben een echt fantastisch resultaat te boeken voor Noord-Korea en voor de wereld''.

Het gesprek tussen de twee leiders zal met name gaan over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Trump wil dat Kim dit helemaal opdoekt, in ruil voor veiligheidsgaranties en economische en diplomatieke steun.

Agenda

De top tussen de leider van Noord-Korea en de Amerikaanse president kan uren duren. Volgens anonieme zegslieden betrokken bij de planning van de top in Singapore staat het vertrek van Kim al gepland op 14.00 uur lokale tijd, meldden plaatselijke media.

Maandag heeft de Amerikaanse president eerst een gesprek met de premier van Singapore, Lee Hsien Loong.

Kim Jong-un heeft zondag al een gesprek gehad met de premier van Singapore. Hij is eerder op de dag gearriveerd in het land en werd welkom geheten door de minister van Buitenlandse Zaken, Vivian Balakrishnan.

Annulering

De ontmoeting tussen Trump en Kim werd eerder door de Amerikaanse president afgeblazen, nadat Noord-Korea de Amerikaanse vicepresident Mike Pence een "idioot" noemde toen Pence de situatie in Noord-Korea vergeleek met Libië.

Die vergelijking ligt gevoelig bij autocratische regimes, omdat de Libische leider Muammar Kaddafi op gruwelijke wijze werd omgebracht door rebellen en zijn land daarna afgleed naar een chaos.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!