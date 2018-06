Kernontwapening Noord-Korea is inzet top Trump en Kim

De Verenigde Staten hebben als duidelijke eis dat Noord-Korea zijn kernwapenprogramma ontmantelt. Trump zei zaterdag nog "binnen een minuut te kunnen weten" of Kim serieus overweegt het programma te ontmantelen. "Zo niet, dan zal ik het gesprek niet voortzetten."

"Kim Jong-un kan geweldige dingen doen voor Noord-Korea, maar hij krijgt slechts één kans", aldus de Amerikaanse president.

De reden van de top is volgens kenner van de VS Victor Vlam ook heel simpel: de angst dat Noord-Korea een nucleair wapen heeft, waarmee het land de Verenigde Staten kan bereiken.

"Daarvoor zijn twee dingen nodig", schetst hij. "Een nucleaire kernkop en een langeafstandsraket waar de kop op gezet kan worden. Over een nucleaire kernkop beschikt Noord-Korea vermoedelijk wel. Maar een raket waarmee de VS bereikt kan worden, heeft het land waarschijnlijk nog niet. Trump wil voorkomen dat Noord-Korea die alsnog ontwikkelt."

Tegemoetkomingen

Maar de ontmanteling zal Trump niet gratis krijgen. Noord-Korea-expert Michiel Hoogeveen benoemt de wens van het Aziatische land om het Amerikaanse 'vijandige beleid' stop te zetten. "Wat dat inhoudt, is een beetje vaag. Het verhaal wordt gehuld in mist. De ene keer zeggen ze dat de dertigduizend Amerikaanse troepen uit Zuid-Korea weg moeten gaan, de andere keer willen ze een formeel vredesverdrag of dat de oefeningen stoppen."

Het is nog de vraag of de Amerikaanse president openstaat voor de wensen van Noord-Korea. Volgens Hoogeveen is dat zeker het geval, ook al heeft Trump de top eerder afgezegd. "Trump heeft laten zien dat hij durft weg te lopen, dat hij niet ten koste van alles een deal wil."

Als leider van de Verenigde Staten voert Trump een America first-beleid, benadrukt Hoogeveen. "In die zin is hij heel pragmatisch."

Toen de top enige tijd van tafel was, maakte Noord-Korea door het zoeken van toenadering duidelijk een bijeenkomst te willen. "Voor de top is dat dus eigenlijk beter."

Singapore

Singapore is het gastland voor de top. Voor Kim, die in Zwitserland een opleiding heeft gevolgd, geldt de reis naar het Aziatische land als ongebruikelijk. Sinds zijn aantreden als leider heeft hij maar weinig uitstapjes naar het buitenland gemaakt. Hij bezocht enkel landen die aan Noord-Korea grenzen: Zuid-Korea en China.

De kans bestaat dat Kim zich door de verre locatie ongemakkelijk zal voelen, verklaren oud-diplomaten volgens The New York Times. Dit is volgens hen mogelijk een voordeel voor de Verenigde Staten. In tegenstelling tot de Noord-Koreaanse leider, heeft Trump sinds zijn aantreden al veel ervaring opgedaan op het gebied van buitenlandse diplomatie.

De top vindt plaats in het luxueuze hotel Capella op het Singaporese eiland Sentosa, een plek die makkelijk kan worden afgeschermd voor publiek. De dag begint met een gesprek tussen Trump en Kim, waar alleen hun tolken bij aanwezig zullen zijn. Functionarissen van de twee landen schuiven pas later aan voor onderhandelingen. Het overleg wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Kernontwapening

Volgens Trump kan de top "heel goed uitpakken" als de ideeën van de landen over de denuclearisatie van Noord-Korea meer overeen zullen komen.

Pyongyang heeft eerder aangekondigd het nucleaire programma te staken en heeft de belangrijkste nucleaire testlocatie van het land vernietigd. Maar Noord-Korea zei ook nooit het kernwapenprogramma op te willen geven. Ook niet in ruil voor economische hulp van de Verenigde Staten, iets waar de Amerikanen juist op hopen.

Wat er uit de gesprekken tussen de landen zal voortvloeien, wordt dinsdag kort na de top duidelijk. Trump, die met Noord-Korea een relatie hoop ​ t op te bouwen, zal de resultaten die middag nog toelichten. Dat gebeurt om 10.00 uur Nederlandse tijd, zeven uur na het begin van de historische bijeenkomst.

