Ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un gaat toch door

Trump werd vrijdag in het Witte Huis bezocht door de Noord-Koreaanse topfunctionaris Kim Yong-chol, die een brief van leider Kim Jong-un bezorgde. De Amerikaanse president noemde die brief "heel aardig en heel interessant".

Noord-Korea is bereid het Koreaanse Schiereiland kernwapenvrij te maken, liet Trump weten. Hij zei te verwachten dat de onderhandelingen met de internationaal geïsoleerde staat uiteindelijk succesvol zullen zijn. "Ik denk dat we een relatie gaan opbouwen, en die zal op 12 juni beginnen", aldus de president.

Trump en Kim Yong-chol spraken onder meer over de strenge economische sancties tegen Noord-Korea. De Amerikaanse president kijkt uit naar de dag waarop deze kunnen worden beëindigd, vertelde hij journalisten na de ontmoeting.

Ook het einde van de staat van oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea kwam aan bod. Mogelijk zal de ontmoeting op 12 juni resulteren in een permanente vrede, aldus Trump. De Koreaanse Oorlog (1950-1953), waarin de VS en Zuid-Korea de voornaamste vijanden van het noorden waren, is nooit met een vredesverdrag beëindigd.

Trump zei ook dat hij niet verwacht dat de betere relaties de VS veel geld gaan kosten, want Zuid-Korea zal wel veel geld voor hulp aan het noorden uittrekken.

Mensenrechten kwamen niet aan bod in het gesprek. Trump sloot af door te stellen dat hij gelooft dat Noord-Korea zichzelf kan transformeren onder leiding van Kim Jong-un.

'Idioot'

Kim Yong-chol was de eerste Noord-Koreaanse topfunctionaris die het Witte Huis bezocht sinds 2000. Toen ontving Bill Clinton een Noord-Koreaanse diplomaat.

De ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un werd eerder door de Amerikaanse president afgeblazen, nadat Noord-Korea de Amerikaanse vicepresident Mike Pence een "idioot" noemde toen Pence de situatie in Noord-Korea vergeleek met Libië. Die vergelijking ligt gevoelig bij autocratische regimes, omdat de Libische leider Muammar Kaddafi op gruwelijke wijze werd omgebracht door rebellen en zijn land daarna afgleed naar een chaos.