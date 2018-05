Amerikaanse minister overlegt met topfunctionaris Noord-Korea

Pompeo deelde foto's van de ontmoeting op Twitter. Te zien is hoe de aanwezigen lachend het glas heffen. De minister sprak over een nuttige bijeenkomst en verklapte dat "steak, maïs en kaas" op het menu stonden. Hij zit donderdag naar verwachting weer aan tafel met Kim, de vicevoorzitter van het Noord-Koreaanse Centraal Comité.

De Verenigde Staten willen dat de Noord-Koreanen hun kernwapenprogramma ontmantelen. Een hoge medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Washington een "historische" toezegging verlangt van Pyongyang en iets wat "nog nooit is gedaan".

Uit het huidige overleg tussen de landen moet blijken of Noord-Korea bereid is serieus te praten over denuclearisatie, zei de bron. De Amerikanen zien dat als voorwaarde voor een ontmoeting tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore.

De bron zei dat Trump bereid is langer dan een dag in Singapore door te brengen, mits de uitkomst van het overleg veelbelovend genoeg is. De president had eerder toegezegd Kim daar op 12 juni te ontmoeten, maar zegde die afspraak later af vanwege de "enorme woede en open vijandigheid" uit de hoek van Pyongyang.

