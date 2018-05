Witte Huis verwacht dat top met Noord-Korea in juni toch doorgaat

Historische ontmoeting Trump en Kim Ontmoeting zou oorspronkelijk op 12 juni plaatsvinden in Singapore

Amerikaanse president blies top af vanwege 'vijandige' opstelling Noord-Korea

Sindsdien vinden intensieve gesprekken plaats om top toch te laten doorgaan

Woordvoerder Sara Sanders zei tijdens een persbijeenkomst: "De Amerikaanse delegatie onder leiding van ambassadeur Sung Kim heeft vandaag een ontmoeting met Noord-Koreaanse functionarissen gehad en hun gesprekken zullen voortduren. Tot nu toe zijn de resultaten van deze ontmoetingen positief en we zullen voortgang blijven boeken."

Sanders voegde daar aan toe dat de VS zich blijft richten op 12 juni als datum voor de top met Trump en Kim en verwacht dat die dan zal plaatsvinden. Het is niet bekend of Singapore - de locatie die aanvankelijk werd gekozen - nog steeds het toneel voor de ontmoeting zal vormen.

Een hoge Noord-Koreaanse functionaris is woensdag in New York aangekomen, meldde het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Kim Yong-chol zal onder meer een ontmoeting hebben met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, om te praten over de mogelijke ontmoeting tussen Trump en Kim.

Kim is vice-voorzitter van het centrale comité van de regerende Arbeiderspartij en de hoogste Noord-Koreaanse functionaris die de VS bezoekt sinds 2000. Verwacht wordt dat hij en Pompeo de laatste obstakels naar een topontmoeting zullen proberen weg te nemen.

Vijandig

Trump blies de ontmoeting met Kim Jong-un eind mei af. In een brief aan de Noord-Koreaanse leider weet hij die beslissing aan de vijandige opstelling van Noord-Korea. Trump liet wel weten er wel naar uit te kijken zijn Noord-Koreaanse tegenhanger op een ander moment te ontmoeten.

Dat land noemde onder meer de Amerikaanse vicepresident Mike Pence een "politieke nietsnut", nadat hij de situatie rond Noord-Korea vergeleek met Libië. Gezien het lot van de Libische oud-dictactor Kaddafi, die op gruwelijke wijze werd omgebracht door rebellen, ligt die vergelijking gevoelig bij autocratische regimes.

De spanningen tussen bondgenoten de VS en Zuid-Korea en het internationaal geïsoleerde Noord-Korea liepen de afgelopen jaren op naar een hoogtepunt vanwege het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma, maar de Olympische Spelen in Zuid-Korea leken de situatie te verbeteren. Noord-Korea maakte bekend nucleaire tests te staken.

Permanente vrede

Eind april vond een historische ontmoeting plaats tussen Kim Jong-un en de president van Zuid-Korea in de grensplek Panmunjom. Beide landen spraken af te zullen streven naar een permanente vrede en de nucleaire ontwapening van het Koreaanse Schiereiland, hoewel dat niet resulteerde in concrete afspraken.

In aanloop naar de ontmoeting tussen Trump en Kim zijn vooral de verwachtingen van beide partijen lastig. De regering-Trump ziet een Noord-Koreaans afscheid van het eigen kernarsenaal als een voorwaarde voor een verdere dialoog. Voor Noord-Korea is die eis niet te verteren. Op hun beurt eisen de Noord-Koreanen dat de VS zijn troepen terugtrekt uit Zuid-Korea. Ook dat is niet waarschijnlijk.