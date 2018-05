Noord-Koreaanse topfunctionaris op weg naar VS voor gesprek

Kim Yong-chol, die eerder aan het hoofd stond van de inlichtingendienst, zat zaterdag nog aan tafel met Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.

De twee Koreaanse leiders hadden in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea een onaangekondigde ontmoeting.

Dat Kim Yong-chol nu op weg is naar de VS sterkt het vermoeden dat de geplande ontmoeting tussen Trump en Kim op 12 juni alsnog doorgaat. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap maakte hij eerst nog een tussenstop in de Chinese hoofdstad Peking.

Shinzo Abe

De Amerikaanse president Donald Trump heeft met de Japanse premier Shinzo Abe afgesproken elkaar te ontmoeten vóór een mogelijke top met de Noord-Koreaans leider Kim Jong-un. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt.

De plaats voor die ontmoeting is niet genoemd. Een mogelijkheid is de G7-bijeenkomst op 8 en 9 juni in Canada.

Trump en Abe voerden maandag telefonisch overleg. Onderwerp was volgens de verklaring de "gemeenschappelijke verplichting een complete ontmanteling te bewerkstelligen van de Noord-Koreaanse nucleaire, chemische en biologische wapens en beëindiging van de ontwikkeling van ballistische raketten."

Afzeggen

Trump zegde de ontmoeting met Kim, die gepland stond voor 12 juni, vorige week af maar draaide snel bij. Hij stuurde delegaties naar Panmunjom, in de gedemilitariseerde zone van het Koreaans schiereiland, en Singapore om door te gaan met de voorbereidingen.

Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA is Kim vastberaden om de top door te laten gaan. De Noord-Koreanen vinden de ontmoeting tussen de leiders noodzakelijk om de banden tussen beide landen te herstellen.

