Trump zegt ontmoeting met Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un af

In het kort Trump zegt top met Kim Jong-un af

Vijandigheid Noord-Korea reden tot annulering

Trump hoopt Kim alsnog ooit te ontmoeten

Trump maakte het besluit om de ontmoeting te annuleren bekend in een brief die gericht is aan de Noord-Koreaanse leider.

"Ik keek er naar uit om samen daar te zijn", staat in de brief. "Vanwege de vijandigheid in uw laatste verklaring lijkt het mij echter niet gepast om op dit moment de top door te laten gaan."

Noord-Korea noemde de Amerikaanse vice-president Mike Pence donderdag nog een "politiek uilskuiken" omdat Pence Noord-Korea vergeleek met Libië. Die vergelijking viel bij de Noord-Koreanen verkeerd.

Druppel

De Noord-Koreaanse reactie op uitspraken van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence was ''de druppel'' voor het afblazen van het topoverleg tussen Donald Trump en Kim Jung-un. Dat heeft een regeringsfunctionaris gezegd.

De onderminister van Buitenlandse Zaken van Noord-Korea noemde de opmerkingen van Pence stom en suggereerde dat de twee landen elkaar konden treffen aan de onderhandelingstafel of bij een nucleaire krachtmeting. Pence had maandag in een interview op Fox News gezegd dat het overleg met Noord-Korea ''zou kunnen eindigen zoals het Libië-model indien Kim geen akkoord sluit''.

Trump laat weten wel uit te kijken naar een ontmoeting met Kim op een later moment. "Tot die tijd wil ik u wel bedanken voor het vrijlaten van de gijzelaars die nu thuis zijn bij hun familie. Dat was een gebaar dat erg werd gewaardeerd."

Vrede

Verder schrijft Trump dat Kim "altijd mag bellen of schrijven" indien hij tot inkeer komt. "De wereld, en Noord-Korea in het bijzonder, lopen een enorme kans op vrede, welvaart en rijkdom mis", aldus Trump.

Tijdens een persconferentie noemde Trump het een enorme terugslag voor Noord-Korea. Hij gaf daarnaast dat het Amerikaanse leger klaar is om te reageren op een "dwaze en roekeloze reactie" van Noord-Korea.

Trump voegde daaraan toe dat hij hoopt dat Kim doet wat "goed is voor zijn volk". "De mensen in Noord- en Zuid-Korea verdienen het om in vrede met elkaar te leven."

Op de vraag hoe Trump aankijkt tegen het risico op oorlog tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea, dat door het afzeggen van de ontmoeting kan ontstaan, reageerde hij dat "we wel zien wat er dan gebeurt".

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in benadrukte na het besluit van Trump het belang van een snel gesprek tussen Trump en Kim.

Dreigement

De Noord-Koreaanse leider hintte een week geleden nog op het afzeggen van de ontmoeting met Trump vanwege de militaire oefeningen tussen Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Volgens de VS zijn die oefeningen alleen defensief van aard.

Kim maakte duidelijk ook geen overleg met de VS te willen als dat land een "eenzijdige" eis heeft dat Noord-Korea het nucleaire wapenarsenaal opgeeft. Trump zei in een reactie dat als Noord-Korea dat doet, het kan "rekenen op goede bescherming".

Relatie

Spanningen tussen de drie landen liepen de afgelopen jaren op naar een hoogtepunt, maar de Olympische Spelen in Zuid-Korea leken de situatie te verbeteren. Noord-Korea maakte bekend nucleaire tests te staken. En eind april vond nog een historische ontmoeting plaats tussen Kim Jong-un en de president van Zuid-Korea in de grensplek Panmunjom.

Als teken van goede bedoelingen na de gesprekken met Zuid-Korea ontmantelden de Noord-Koreanen donderdag nog de nucleaire testlocatie Punggye-ri. Tunnels die voor testen gebruikt zijn werden opgeblazen, melden Zuid-Koreaanse media.

De sluiting was een van de gemaakte afspraken tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Het gold als een eerste concrete stap richting de permanente vrede waar de landen naartoe streven.

