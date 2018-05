'Witte Huis wist niet van Noord-Koreaans dreigement top af te blazen'

In de marge van het bezoek van de Oezbeekse president Sjavkat Mirzijajev in Washington kreeg de Amerikaanse president de vraag of de kernontwapening voor hem nog steeds een voorwaarde is. Hij antwoordde: "Ja!".

De Amerikaanse president wil Kim Jong-un op 12 juni ontmoeten in Singapore. Dinsdag waarschuwde een hooggeplaatste Noord-Koreaanse functionaris dat de topontmoeting niet doorgaat als de VS blijft aandringen op de ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernarsenaal. Trump zei niet van dat dreigement op de hoogte te zijn. "We hebben niets gezien, we hebben niets gehoord."

De Noord-Koreanen bliezen dinsdag ook een geplande ontmoeting met Zuid-Korea af.

De spanningen op het Koreaans schiereiland zijn weer opgelopen vanwege een gezamenlijke militaire oefening van de VS en Zuid-Korea. Noord-Korea ziet die als een "opzettelijke militaire provocatie". De VS beweren dat de militaire oefeningen puur defensief van aard zijn.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!