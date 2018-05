Noord-Korea laat top niet doorgaan als VS denuclearisatie blijft eisen

Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA woensdag.

In de verklaring stond dat Trump een "mislukte president'' zal blijven als hij in de voetstappen van zijn voorgangers treedt.

Noord-Korea stelt dat het ook nooit haar kernwapenprogramma zal opgeven in ruil voor economische handel met de Verenigde Staten.

Koreatop

Dinsdag bracht Zuid-Korea naar buiten dat een geplande top tussen beide Korea's niet doorgaat, omdat Pyongyang boos is over de militaire oefeningen die de Amerikanen tot 25 mei houden met Zuid-Korea.

In een verklaring laat Noord-Korea weten dat ze de militaire oefening als een provocatie zien en het bedoeld is als een voorbereiding op een mogelijke aanval.

Het topoverleg tussen de twee Korea's zou gaan over de afspraken die de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in 27 april gemaakt hebben. Deze plannen zouden verder worden uitgewerkt.

De berichten betekenen na weken van groeiende hoop een tegenvaller in het streven naar een kernwapenvrij Koreaans schiereiland.

who has suggested a so-called Libya model under which North Korea would quickly hand over its nuclear arsenal to the United States or other countries.

"(The) World knows too well that our country is neither Libya nor Iraq which have met miserable fate,