Noord-Korea zegt topoverleg met Zuid-Korea af

Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. De ontmoeting met Zuid-Korea is afgezegd vanwege een militaire oefening tussen de VS en het land. De oefening begon vrijdag en duurt twee weken.

In een verklaring laat Noord-Korea weten dat ze de militaire oefening als een provocatie zien en het bedoeld is als een voorbereiding op een mogelijke aanval.

Het topoverleg tussen de twee Korea's zou gaan over de afspraken die de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in 27 april gemaakt hebben. Deze plannen zouden verder worden uitgewerkt.

Er zou onder meer gesproken worden over het ontmantelen van de Noord-Koreaanse nucleaire testlocatie tussen 23 en 25 mei en over het beëindigen van de oorlog tussen de landen die officieel nog gaande is.

VS

De ontmoeting met de Amerikaanse president Trump staat vooralsnog gepland op 12 juni. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het doorgaat met de voorbereidingen van de top en dat het nog geen bericht heeft ontvangen van Noord-Korea.

Heather Nauert namens Buitenlandse Zaken stelt dat de gezamenlijke legermanoeuvres niet provocerend zijn bedoeld. ''Dat zijn dingen die we overal ter wereld doen''.

Nauert kreeg bijval van de Amerikaanse legerleiding. Het Pentagon benadrukte dat de voorjaarsoefeningen Foal Eagle en Max Thunder terugkerende routine zijn en puur defensief van aard. ''Het is een gebruikelijk onderdeel van het bondgenootschap tussen de Republiek Korea en de VS. Het is een jaarlijkse training om de militaire paraatheid te testen''.

