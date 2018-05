Trump ontmoet Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un 12 juni in Singapore

"We zullen allebei proberen er een erg speciaal moment van te maken voor wereldvrede", aldus de president.

Het zou de eerste ontmoeting zijn tussen leiders van beide landen. Naar verwachting bespreken Trump en Kim op 12 juni het Noord-Koreaanse nucleaire ontwikkelings- en testprogramma.

De datum voor een ontmoeting werd bekendgemaakt door Trump kort nadat drie Amerikaanse gevangenen werden vrijgelaten door Noord-Korea.

Oppositie

De oppositie reageert bezorgd op dergelijke uitspraken. De Democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer, zei te vrezen dat Trump onvoldoende doorpakt bij onderhandelingen. "Ik vrees dat de president, in zijn gretigheid om een deal te sluiten, geprezen te worden en een fotomoment te krijgen, een snel en een slecht akkoord sluit", stelde hij in de Senaat.

Schumer zei ook dat de vrijlating van de drie Amerikanen niet geprezen zou moeten worden, omdat het trio in zijn ogen onterecht was opgesloten. "Het was geen grote prestatie van Kim Jong-un om dit te doen", concludeerde de Democraat.

Kernwapens

In maart accepteerde Trump een uitnodiging van Kim. De Noord-Koreaanse leider maakte toen tevens bekend bereid te zijn te zullen stoppen met de productie van nucleaire wapens. Volgens de Zuid-Koreanen wilde Trump alles doen voor een Koreaans schiereiland zonder kernwapens. Zodoende zal het communistische land ook geen nucleaire tests meer uitvoeren.

Het Witte Huis reageerde positief op die handreiking van Kim. Het betekent echter niet dat de VS het beleid ten opzichte van Noord-Korea zou veranderen. "Totdat er afspraken zijn over de denuclearisatie blijven alle sancties van kracht en houden we maximale druk op Noord-Korea", aldus de woordvoerder.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!