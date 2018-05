Amerikaanse minister Pompeo in Noord-Korea aangekomen voor tweede bezoek

Minister Mike Pompeo is naar verluidt in Pyongyang om de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Kim voor te bereiden. Het is zijn tweede bezoek aan Noord-Korea in een paar weken tijd.

Met Pasen was de voormalig CIA-directeur ook al in het Aziatische land. In het geheim sprak Pompeo, toen hij officieel nog geen minister was, met de Noord-Koreaanse leider. Hij is vooralsnog de meest vooraanstaande Amerikaanse functionaris die Kim te woord stond.

Een medewerker van de Zuid-Koreaanse president laat weten dat mogelijk drie Amerikaanse gevangenen worden vrijgelaten door Noord-Korea. Zij zullen met Pompeo terugvliegen naar de Verenigde Staten.

