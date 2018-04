Zuid-Korea zegt dat Noord-Korea nucleaire testlocatie in mei zal sluiten

De bekendmaking van de sluiting werd gedaan door een woordvoerder van de Zuid-Koreaanse president Moon. De woordvoerder zegt dat de boodschap van de sluiting afkomstig is van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

De datum voor de sluiting vloeit voort uit het eerdere akkoord dat Noord- en Zuid-Korea vrijdag sloten.

Noord- en Zuid-Korea zijn als sinds 1953 formeel met elkaar in oorlog. In een unieke bijeenkomst kwamen de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un toen overeen dat ze permanente vrede willen.

Onderdeel van het akkoord is het verwijderen van de nucleaire wapens van het Koreaanse schierland. De locatie die Noord-Korea zal sluiten, Punggye-ri, geldt momenteel nog als de belangrijkste nucleaire testlocatie van het land.

De datum voor een sluiting van Punggye-ri is de eerste concrete stap die Noord-Korea zet om toegemoet te komen aan de voornemens die vrijdag uitgesproken zijn door de leiders van Noord- en Zuid-Korea. Eerder had Noord-Korea wel al bekendgemaakt dat het zijn nucleaire programma staakt. Kernproeven en rakettesten werden voorlopig opgeschort.

Bijzondere ontmoeting

De ontmoeting die de leiders van Noord- en Zuid-Korea vrijdag hadden, is bijzonder. Het was de eerste keer sinds 2007 dat een president van Zuid-Korea en een leider van Noord-Korea met elkaar spraken. Ook had sinds 1953 geen enkele Noord-Koreaanse leider een voet op Zuid-Koreaanse bodem gezet.

VS

Later in mei staat nog een gesprek op de planning tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De VS is de belangrijkste bondgenoot van Zuid-Korea en staat bekend als een land dat zich hard opstelt in de richting van Noord-Korea. Die houding verandert de laatste tijd snel onder leiding van president Trump.

De gesprekken tussen de VS en Noord-Korea worden als een belangrijk onderdeel gezien op weg naar daadwerkelijke vrede tussen de Korea's.

Datum en tijd

Trump zei zaterdag dat er binnenkort definitieve afspraken gemaakt worden over een tijdstip en een locatie voor de gesprekken tussen hem en Kim Jong-un.

Eerder liet Trump zich al positief uit over de gesprekken tussen de leiders van de beide Korea's. "De zaken gaan goed", twitterde hij in een reactie op een telefoongesprek dat hij zaterdag had met de Zuid-Koreaanse president.

Ontdooiing

De verhoudingen tussen de twee landen begon al te ontdooien tijdens de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

Zo trokken Noord- en Zuid-Korea samen op tijdens de openingsceremonie. Het Koreaanse ijshockeyteam was daarnaast samengesteld uit sporters uit beide landen.