Minister Blok noemt inter-Korea-top 'hoopgevend signaal'

''Het is een belangrijk signaal in de aanloop naar de top tussen Kim Jong-un en president Trump'', aldus Blok. ''Maar de definitieve test wordt of alle toezeggingen ook inderdaad kunnen worden omgezet in concrete stappen naar nucleaire ontwapening."

Blok sprak in Brussel na afloop van de vergadering van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken. Korea stond daar niet op de agenda, maar volgens Blok is er in de wandelgangen door de ministers "natuurlijk" wel over gesproken.

Kim en Moon hadden vrijdag een ontmoeting in de gedemilitariseerde zone (DMZ) op de grens tussen de twee landen. Daar spraken ze af te zullen streven naar een permanente vrede en de nucleaire ontwapening van het Koreaans schiereiland. De sfeer tijdens de onderhandelingen werd omschreven als "uitstekend".

Verenigde Staten

De ontmoeting tussen Kim en Moon wordt gezien als voorbereiding voor een treffen tussen de Noord-Koreaanse leider en de Amerikaanse president Donald Trump. Dat moet op zijn vroegst eind mei plaatsvinden. Trump maakte vrijdag bekend dat het aantal mogelijke locaties voor de ontmoeting is teruggebracht naar twee.

De spanningen tussen Noord-Korea en de VS zijn sinds vorig jaar hoog opgelopen door de Noord-Koreaanse kernwapen- en raketprogramma's.

Trump schreef na de inter-Korea-top aanvankelijk op Twitter: "Er gebeuren goede dingen, maar de tijd zal het leren". Later op vrijdag veranderde zijn toon. "Korea-oorlog gaat eindigen! De VS en al zijn geweldige inwoners kunnen heel trots zijn op wat nu plaatsvindt in Korea!"

Mensenrechten

Het voorzichtige optimisme van de Nederlandse minister Blok wordt internationaal breed gedeeld, hoewel deskundigen wijzen op het grillige optreden van Noord-Korea op het diplomatieke toneel in het verleden. Zij achten het onwaarschijnlijk dat het regime in Pyongyang volledig afstand zal doen van zijn kernwapens. Ook is het opvallend dat de mensenrechtensituatie in Noord-Korea taboe is als onderwerp van onderhandelingen.

Korea-kenner Remco Breuker van de Universiteit Leiden zei in aanloop naar de top tegen NU.nl te verwachten dat de Zuid-Koreaanse regering te uitkomst van de top "goed zal verkopen". "Ik verwacht klinkende woorden, maar het is belangrijk erop te letten of die plannen ook kunnen of zullen worden uitgevoerd."

