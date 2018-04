Leiders Noord- en Zuid-Korea praten 'serieus en openhartig' over denuclearisatie

De twee landen zullen nog samen met een verklaring komen als de eerste ontmoeting compleet is afgerond.

Moon zei in een eerste reactie op het gesprek dat er "veel goede discussies zijn gevoerd". Na een historische handdruk nam Kim Moon even mee over de grens naar Noord-Korea.

Daarna liepen ze terug naar het zuiden om aan hun gesprek in het dorp Panmunjom te beginnen. Het Blauwe Huis, het kantoor van de Zuid-Koreaanse president, heeft laten weten dat de oversteek naar het noorden niet gepland was.

Elf jaar

Kim begon het gesprek door uit te spreken dat hij hoopt dat de leiders elkaar vaker gaan ontmoeten. "Waarom hebben we dit niet eerder gedaan? Het is helemaal niet zo moelijk, toch heeft het elf jaar geduurd", aldus Kim.

In het gastenboek van het vredeshuis, waar de onderhandelingen plaatsvinden, schreef Kim: "Het begin van een nieuwe geschiedenis."

De ontmoeting werd in Zuid-Korea live uitgezonden en werd door 34 procent van de Zuid-Koreanen bekeken.

Lunch

Om 12.00 uur (5.00 uur Nederlandse tijd) werd het gesprek gestaakt voor een lunchonderbreking. Kim en Moon gingen beiden terug naar hun delegatie om daar te eten en te overleggen.

Om 13.30 uur (6.30 uur in Nederland) kwamen de leiders weer bij elkaar om een vredesboom te planten. Daarna zijn ze verder gegaan met de besprekingen.

2007

Het is de eerste keer sinds 2007 dat de president van Zuid-Korea en de leider van Noord-Korea met elkaar praten. Toen ontmoette Kim Jong-il, de vader van de huidige leider van Noord-Korea, de Zuid-Koreaanse president Roh Moo-hyun.

De belangrijkste gespreksonderwerpen zijn denuclearisatie en meer toenadering tussen de landen. Het doel is om uiteindelijk een vredesakkoord te tekenen. De landen zijn officieel nog steeds in oorlog, maar er is sinds 1953, het einde van de Korea-oorlog, sprake van een wapenstilstand.

Vertrek

Beide leiders vertrokken al vroeg richting de gedemilitariseerde zone tussen de landen waar de gesprekken worden gehouden. Moon werd bij vertrek uitgezwaaid door tientallen aanhangers die hopen op een goede afloop van de gesprekken.

In mei of juni spreekt Kim met de Amerikaanse president Donald Trump. Beide ontmoetingen zijn een doorbraak in de nog altijd gespannen situatie.

Het Witte Huis liet tijdens het gesprek weten dat het hoopt dat dit de opmaat is naar vrede en welvaart op het Koreaanse schiereiland.

