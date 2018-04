Noord-Korea staakt rakettesten en kernproeven

Het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA meldt dat de nucleaire testinstallatie in Noord-Korea ook wordt gesloten.

"We zullen alleen kernwapens gebruiken als er nucleaire dreiging is of als ons land wordt geprovoceerd. We zullen onze kernwapens en technologie in ieder geval niet overdragen", citeert het persbureau de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un die zegt dat de testen niet langer nodig zijn en dat het land klaar is met het bewapenen van nucleaire wapens.

Het besluit van Kim komt voorafgaand aan een mogelijke ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider. Nadat de spanningen tussen Noord-Korea en Zuid-Korea en tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten de laatste jaren naar een hoogtepunt opliepen is er sinds de Olympische Winterspelen in Pyeongchang weer toenadering tussen de beide Korea's.

Daarnaast hebben zowel Kim als Trump aangegeven open te staan voor een ontmoeting om te praten over een mogelijke denuclearisatie van Noord-Korea.

Trump reageerde direct via Twitter op Kims besluit om het kernprogramma te staken. "Noord-Korea is akkoord gegaan om alle nucleaire testen te staken en een belangrijke testplaats te sluiten. Erg goed nieuws voor Noord-Korea en de wereld!" Ook stelde Trump in dezelfde tweet dat hij uitkijkt naar een top met Noord-Korea.

Topontmoeting

Over een kleine week staat al wel een topontmoeting op de agenda tussen Kim en de Zuid-Koreaans president Moon Jae-in in de grensplaats Panmunjom. Daar is de afbouw van het nucleaire programma een van de gespreksonderwerpen.

De Amerikaanse president Donald Trump liet begin maart al weten dat Noord-Korea had beloofd te stoppen met het testen van raketten tot de voorgenomen ontmoetingen tussen het land en de Verenigde Staten achter de rug zijn. Pyongyang heeft sinds 28 november geen raket meer gelanceerd. Trump verwacht in mei of juni om de tafel te gaan zitten met de Noord-Koreaanse leider.

