Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un sprak met Xi in China

Dat bevestigt het Chinese staatspersbureau Xinhua. Maandag werd al volop gespeculeerd over een bezoek van Kim aan China. Een zeer hoge functionaris zou zondag met een speciale trein door de Chinese grensstad Dandong zijn gereden. Dat bleek dus achteraf de Noord-Koreaanse leider zelf te zijn.

Volgens China heeft "Mr. Kim succesvolle gesprekken gevoerd met de Chinese leider Xi Jinping". De gesprekken vonden plaats in Peking.

Kim heeft direct gereageerd op het uitkomen van zijn verrassingsbezoek en stelde dat de ontmoeting met Xi een "mijlpaal is op weg naar het verbeteren van de banden" tussen China en Noord-Korea. De Noord-Koreaanse leider zei dat hij met Xi van gedachten heeft gewisseld over de huidige situatie op het Koreaans Schiereiland.

Denuclearisatie

De twee leiders hadden volgens het Chinese persbureau een ontmoeting in de Grote Hal van het Volk in Peking. Tijdens de gesprekken heeft Xi vier voorstellen gedaan voor het verbeteren van de relatie met Noord-Korea. Volgens Kim zijn ze op verschillende punten van gezamenlijke interesse tot overeenstemming gekomen. Welke onderwerpen dat zijn is niet bekendgemaakt.

Kim heeft de Chinese president wel laten weten dat hij bereid is tot denuclearisatie op het Koreaans Schiereiland en een ontmoeting met de Verenigde Staten.

"Het probleem van de denuclearisatie van het Koreaans schiereiland kan worden opgelost, als Zuid-Korea en de Verenigde Staten reageren op onze gebaren van goede wil, een sfeer van vrede en stabiliteit willen en tegelijkertijd ook vooruitstrevende maatregelen voor de realisatie van vrede willen treffen", zei de 34-jarige Kim.

Uitnodiging

Xi benadrukte dat de vriendschap tussen beide landen moet blijven voortduren. De Chinese president heeft ook een uitnodiging van Kim aanvaard om een bezoek te brengen aan Noord-Korea.

China heeft het Witte Huis inmiddels op de hoogte gebracht van het niet officiële bezoek van Kim. "De VS ziet deze ontwikkeling als het volgende bewijs dat onze campagne van maximale druk ervoor zorgt dat de juiste voorwaarden worden gecreeërd voor een dialoog met Noord-Korea", reageerde het Witte Huis in een verklaring op het bezoek van Kim aan China.

Het is de eerste buitenlandse trip van de Noord-Koreaanse leider. Kim is sinds hij in 2011 aan de macht kwam, niet naar het buitenland gereisd. Hij reisde net als zijn vader Kim Jong-il naar China in een speciale bepantserde trein en is inmiddels teruggekeerd naar Noord-Korea.

