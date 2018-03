Trump: 'Noord-Korea zal geen raketten testen voor onderhandelingen VS'

Dat zei de Amerikaanse president zaterdag (plaatselijke tijd) op een Republikeinse campagnebijeenkomst voor kandidaat-congreslid Rick Saccone in Pennsylvania.

"Noord-Korea heeft sinds 28 november 2017 geen raket meer getest en heeft beloofd dat niet te zullen doen tot aan onze ontmoetingen. Ik geloof dat ze die afspraak zullen respecteren", schreef de president eerder op zaterdag op Twitter.

Volgens Trump kan zijn geplande ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op niets uitlopen, maar kan de bijeenkomst ook resulteren in "de meest geweldige deal voor de wereld". Hij zegt te geloven dat Noord-Korea vrede wil sluiten. "Ik denk dat het tijd is."

De Amerikaanse president deed afgelopen donderdag de verrassende mededeling dat hij van plan is een uitnodiging van Kim voor een ontmoeting te accepteren. Een Zuid-Koreaanse delegatie bracht die uitnodiging over tijdens een bezoek aan het Witte Huis.

Kritiek

Het is nog niet duidelijk waar of wanneer de onderhandelingen over het verminderen van de nucleaire spanningen tussen de VS en Noord-Korea zullen worden gehouden. In de Noord-Koreaanse uitnodiging werd voorgesteld dat voor het einde van de maand mei te doen.

Het Witte Huis kreeg ook kritiek over Trumps acceptatie van de uitnodiging tot een dialoog. Vrijdag liet een woordvoerder weten dat de ontmoetingen pas kunnen plaatsvinden als Pyongyang "concrete stappen" zet om zijn kernwapenprogramma af te bouwen. Wat die stappen precies zullen inhouden, is nog onduidelijk.

Spanningen

Vorig jaar liepen de spanningen tussen Noord-Korea, andere landen in de regio en de VS snel op, nadat het regime van Kim Jong-un een aantal intercontinentale ballistische raketten testte, die mogelijk een kernkop naar het Amerikaanse vasteland kunnen dragen. De regering-Trump reageerde met oorlogszuchtige retoriek.

Een Noord-Koreaanse delegatie van sporters, artiesten en hooggeplaatste regeringsfunctionarissen bezocht in februari de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea, waardoor de spanningen afnamen. Door die ontwikkeling ontstond de diplomatieke ruimte voor de geplande ontmoeting tussen Kim en Trump.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!