Trump praat met Chinese leider Xi over Noord-Korea

Trump maakte in de tweet nog een spelfout bij het schrijven van de naam van Xi.

"President XI XINPING en ik hebben lang gesproken over de ontmoeting met KIM JONG UN van Noord-Korea. President XI vertelde me dat hij het waardeert dat de VS werkt aan een diplomatieke oplossing van het probleem in plaats van het pad op te gaan van het onheilspellende alternatief", aldus de inmiddels verwijderde tweet van Trump.

Trump had vrijdag de Franse president Emmanuel Macron aan de lijn. Volgens het Witte Huis ging hun onderhoud eveneens over Noord-Korea en over de nieuwe Amerikaanse importtarieven voor staal en aluminium.

