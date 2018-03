Trump aanvaardt uitnodiging van Kim Jong-un voor ontmoeting

De Zuid-Koreanen zeggen dat Kim ook bereid is om te stoppen met het maken van nucleaire wapens. Kim heeft aangegeven dit belangrijk te vinden. Hij wil volgens Chung alles doen voor een Korea zonder kernwapens. Zo gaat hij geen nucleaire tests meer uitvoeren.

Uit het gesprek met Kim heeft Chung opgemaakt dat de Noord-Koreaanse leider enorm graag mee wil werken aan een diplomatieke oplossing. Hij wil Trump het liefst zo snel mogelijk ontmoeten volgens Chung.

De geplande gezamenlijke legeroefening van de Verenigde Staten en Zuid-Korea gaat nog wel gewoon door, ondanks de toenadering van het noorden. Kim had daar volgens Chung alle begrip voor.

Sancties

Het Witte Huis heeft positief gereageerd op de handreiking van Kim. Dat heeft een woordvoerder gezegd. "De president neemt de uitnodiging aan. De plaats en tijd van de ontmoetingen moeten nog worden bepaald."

Dat betekent echter niet dat de VS het beleid ten opzichte van Noord-Korea gaat veranderen. "Totdat er afspraken zijn over de denuclearisatie blijven alle sancties van kracht en houden we maximale druk op Noord-Korea", aldus de woordvoerder.

Witte Huis

Kort na de verklaring van het Witte Huis bevestigde de president dit op Twitter. Noord-Korea probeert al tientallen jaren een ontmoeting met de Amerikaanse regering te regelen. Trump is de eerste president die ingaat op het verzoek.

Zuid-Korea

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in liet via een woordvoerder weten enorm verheugd te zijn met het aanstaande gesprek tussen Kim en Trump. "Het gesprek kan de basis voor denuclearisatie vormen."

Volgens de woordvoerder heeft Chung Trump geadviseerd om deze kans te pakken, nadat hij de president had verteld om te vertrouwen op zijn inschatting van Kim. Kim zei tegen Chung dat een gesprek met Trump voor "grote resultaten" gaat zorgen.

De woordvoerder heeft ook bekendgemaakt dat Zuid-Korea volgende week twee dagen met Japan gaat overleggen over Noord-Korea.

Japan

Kort na de bekendmaking heeft de Japanse premier Shinzo Abe telefonisch contact gehad met Trump. In dat gesprek gaf Abe aan dat de druk op Noord-Korea hoog moet blijven, totdat het land echt stopt met het maken van kernwapens.

Toch is Abe wel blij met de toenadering van Kim. "We verwelkomen het nieuwe standpunt van Noord-Korea." Abe wil komende maand naar de Verenigde Staten om de situatie met Noord-Korea te bespreken.

Hoopgevend

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok noemt de toenadering tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea hoopgevend. "Ik ben hier heel blij mee, maar het resultaat telt," aldus Blok vrijdag.

De nieuwe minister denkt dat de afspraak tussen Kim Jong-un en Trump te danken is aan 'een combinatie is van factoren'. Tijdens de Olympische Winterspelen liet Noord-Korea al blijken dat het bereid is tot een opening. Maar ook de sancties tegen dat land, waarin Nederland een rol speelt, tellen volgens Blok mee.

Pyongyang

Maandag hadden Zuid-Koreaanse gezanten een ontmoeting met Kim in Pyongyang. Daar werd besproken hoe de militaire spanningen tussen de twee landen kunnen worden teruggebracht.

Kim organiseerde een diner voor de speciale gezanten, zei een woordvoerder van de Zuid-Koreaanse president. De tienkoppige delegatie arriveerde maandag per vliegtuig in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Met het diner wilde de leider van Noord-Korea zijn bereidheid tot medewerking tonen.

Een Noord-Koreaanse delegatie bracht vorige maand al een bezoek aan de Olympische Spelen in Pyeongchang. Het communistische noorden en het pro-westerse zuiden zijn sinds 1950 in oorlog. Sinds 1953 is er een wapenstilstand, maar die wordt regelmatig geschonden en de spanning loopt vaak op.

