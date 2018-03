'Noord-Korea wil ontwapenen als veiligheid regime wordt gegarandeerd'

Dat stellen Zuid-Koreaanse diplomaten volgens persbureau Yonhap na een ontmoeting tussen afvaardigingen van de beide landen.

In april staat een derde ontmoeting op de agenda sinds de toenadering rond de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea.

Het gesprek vond plaats tussen Zuid-Koreaanse topambtenaren en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het belangrijkste onderwerp was het verminderen van de militaire spanning op het Koreaanse schiereiland.

Washington

Na het tweedaagse bezoek aan Noord-Korea zullen de gezanten van Zuid-Korea naar de Verenigde Staten afreizen. In Washington doen ze verslag van de ontmoeting in Pyongyang. Zuid-Korea hoopt dat het bezoek bijdraagt aan gesprekken tussen Noord-Korea en de VS.

President Donald Trump stelde eerder dat Noord-Korea op z'n minst moet openstaan voor het afbouwen van de nucleaire capaciteit voordat er weer gesprekken tussen beide landen kunnen plaatsvinden.

Wapenstilstand

Een Noord-Koreaanse delegatie bracht vorige maand al een bezoek aan de Olympische Spelen in Pyeongchang. Het communistische noorden en het pro-westerse zuiden zijn sinds 1950 in oorlog. Sinds 1953 is er een wapenstilstand, maar de spanning loopt geregeld hoog op.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!