Noord-Korea bereid gesprekken te voeren met Verenigde Staten

Volgens de Noord-Koreaanse delegatie moeten de relaties tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea gelijk opgaan met de verbeteringen in de relaties tussen Noord- en Zuid-Korea.

Die relaties lijken wat te zijn verbeterd als gevolg van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Zo werd besloten dat de Noord-Koreanen mee konden doen aan de Olympische Spelen. Ook spraken Noord- en Zuid-Korea meermaals met elkaar in aanloop naar het sportevenement, terwijl beide landen feitelijk in oorlog zijn.

Half februari bracht ook Kim Yo-jong, lid van regerende dynastie in Noord-Korea, een bezoek aan het zuidelijke buurland. Daarbij werd de Zuid-Koreaanse president Moon uitgenodigd om Noord-Korea te bezoeken.

Het was de eerste keer dat een lid van de familie een bezoek bracht aan Zuid-Korea sinds de gevechten tussen de landen in de jaren vijftig.

Nieuwe sancties

De toenaderende woorden van Noord-Korea in de richting van de Verenigde Staten zijn opvallend. Eerder dit weekend maakte de Amerikaanse president Donald Trump juist bekend dat de VS nieuwe sancties instelt tegen Noord-Korea, waardoor tientallen Noord-Koreaanse bedrijven getroffen worden.

Noord-Korea noemde dat besluit zondag nog een "oorlogsdaad". Ook stelde Noord-Korea dat de nieuwe sancties, die gelden als zeer zwaar, aantonen dat de Verenigde Staten het land "negeren".

Noord-Korea benoemde daarbij dat het land over veel nucleaire wapens beschikt en het niet terugdeinst om zichzelf te beschermen.

Bereid tot gesprek

De Verenigde Staten zeiden eerder ook dat ze wel met Noord-Korea willen praten. Dit kan volgens president Trump echter alleen als het land bereid is zijn kernprogramma te ontmantelen.

"Het punt is dat de druk pas wordt opgeheven als ze echt iets doen om een betekenisvolle stap te nemen naar kernontwapening", zei de Amerikaanse vicepresident Mike Pence eerder deze maand tijdens een bezoek aan Zuid-Korea.

Tijdens dat bezoek werd door Pence ook benadrukt dat de VS samen met Zuid-Korea en Japan zal blijven optrekken als het gaat over Noord-Korea. Pence zei dat de drie landen het eens zijn over de noodzaak om Noord-Korea "economisch en diplomatiek" te isoleren tot de Noord-Koreanen hun nucleaire- en raketprogramma's staken.