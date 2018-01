Achtergrond: 'Tactisch Noord-Korea speelt zuiden en VS tegen elkaar uit'

Breuker stelt in de podcast van NU.nl dat we moeten afwachten in hoeverre de gesprekken invloed hebben op de alliantie van het zuiden met de Verenigde Staten.

Ook kan het communistische land hiermee laten zien dat Noord-Korea helemaal geen rare Staat is, maar juist een land waar mee te praten valt. "En als er geen militaire confrontatie komt, is het heel belangrijk dat Noord-Korea echt goed tevoorschijn komt." Vervolgens kan het beeld geschetst worden dat "de problemen echt bij Trump zitten en niet bij Noord-Korea".

“Zuid-Korea heeft alleen maar dingen te verliezen” Remco Breuker

Bij de neus genomen

Tegelijk is er alleen maar verlies te halen voor het zuiden, stelt Breuker. "Ik vind het eigenlijk ook ontzettend onverstandig dat Zuid-Korea dit doet. Die hebben alleen maar dingen te verliezen. Ze hebben het tactisch voordeel te verliezen. Die laten zich eigenlijk bij de neus nemen door Noord-Korea, daar komt het wel op neer."

Dinsdag werd duidelijk dat Noord-Korea zal meedoen aan de Spelen. Breuker denkt dat Zuid-Korea daar een bedrag voor heeft betaald. Iets wat nooit bekendgemaakt zal worden. "En hulp aan Noord-Korea van het zuiden, omkoping met andere woorden. Die tegen de sancties zal ingaan. Verder denk ik niet dat er veel gepraat zal worden behalve over een niet-aanvalsafspraak tijdens de Spelen."

Dat de beide landen nu met elkaar spreken heeft volgens Breuker niets te maken met de verbindende factor waar de Spelen voor staan. "Voor Noord-Korea is het belangrijk voor de binnenlandse propaganda, om te laten zien dat het land meespeelt: letterlijk en figuurlijk."

Volgens Breuker was het ook te verwachten dat Noord-Korea mee zou doen aan de gesprekken. Het land zou de plannen al tijden hebben liggen. "Het was al heel lang bekend dat Pyeongchang de Winterspelen zou krijgen. Dit was een van de scenario’s en die spelen ze uit: verdeel en heers. We praten nu met Seoel en niet met Washington, dat is nu de houding van Pyongyang."

Door die tactiek was het ook niet nodig geweest voor Zuid-Korea en de VS om de gezamenlijke militaire oefeningen tijdelijk te staken. "Noord-Korea had überhaupt meegedaan aan het gesprek. (…) Het is een beetje het geval van 'hard to get'."

"Noord-Korea had echt wel aan die tafel gezeten, alleen Zuid-Korea werd er zo onzeker van dat ze alles uit de kast halen voor het noorden om te komen. Terwijl van het begin af aan eigenlijk al gedane zaak was. Het is een ontzettend onverstandige manier van onderhandelen van Zuid-Korea."

Veiligheid

De Spelen starten 9 februari. De vraag is dan of toeschouwers bang moeten zijn voor een conflict. "Noord-Korea heeft er niet veel mee te winnen door Pyeongchang te bombarderen. Maar dat gezegd hebbende, of er nu wel of geen Noord-Koreaanse atleten meedoen zal niets uitmaken. Maar nogmaals, ze hebben er heel weinig bij te winnen om de hele wereld tegen zich te hebben. Dus ik neem aan dat het veilig is", stelt Breuker.

"Het is ook niet zozeer een kwestie van veiligheid, het gaat meer om een kwestie van wat wenselijk is." Daarvoor haalt Breuker een voorbeeld van jaren geleden naar voren: "Laat je een Staat toe met een verschrikkelijk mensenrechtenbeleid als Noord-Korea? Ik denk dat het antwoord daar heel duidelijk 'nee' op moet zijn. We hebben Zuid-Afrika altijd buiten gehouden tijdens de apartheid."

Amerikaanse druk

De VS volgt de gesprekken ondertussen ook en zou druk uitoefenen op het zuiden, laat Breuker weten. Die druk is vooral afkomstig van de Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Korea. "Om ervoor te zorgen dat de president van het zuiden niet de kroonjuwelen weggeeft. Of dat gaat lukken is een tweede."