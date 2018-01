Noord-Korea heropent telefoonverbinding met Zuid-Korea

De lijn is al een hele tijd gesloten maar nu wil Noord-Korea met de zuiderburen praten over het sturen van een olympische delegatie naar de Winterspelen, die volgende maand beginnen.

Een Noord-Koreaanse official maakte in een televisieverklaring bekend dat Noord-Korea met Zuid-Korea gaat praten. De rechtstreekse telefoonverbinding hotline zou op woensdagochtend 7.30 uur (Nederlandse tijd) weer in gebruik worden genomen.

De Noord-Koreanen sloten de telefoonlijn aan de grens in 2016. Dat gebeurde nadat Seoul had besloten het werk stil te leggen op een gezamenlijk bedrijvenpark van de twee landen in Kaesong.

De hotline was volgens staatspersbureau Yonhap feitelijk niet 'dicht', maar de Noord-Koreanen reageerden niet meer op Zuid-Koreaanse pogingen telefonisch contact te leggen.

Dialoog

Zowel Kim als de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in liet eerder weten "open te staan voor een dialoog". In eerste instantie gaat het om deelname aan de Winterspelen, maar ook willen beiden toewerken naar een betere relatie. Voorwaarde voor Moon is dan wel dat het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma wordt stopgezet.

De Verenigde Staten reageerden sceptisch op de Noord-Koreaanse bereidheid tot overleg. Amerikaanse functionarissen hebben aangegeven gesprekken tussen de buurlanden alleen serieus te nemen als die daadwerkelijk bijdragen aan de denuclearisatie van Noord-Korea.

Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken stelde dat Noord-Korea "mogelijk probeert een soort wig te drijven".