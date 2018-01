Opnieuw spierballentaal van Trump richting Koreaanse leider Kim Jong-un

"Kan iemand van zijn uitgeputte en verhongerde regime tegen hem zeggen dat ook ik zo'n nucleaire knop heb? Maar die van mij is veel groter en veroorzaakt veel meer schade, bovendien werkt mijn knop wel!"

Trump refereerde aan de nieuwjaarsspeech van Kim waarin de leider van het communistische land stelde onverminderd door te gaan met zijn kernprogramma. De Noord-Koreaanse leider maakte begin december bekend dat het nucleaire programma van het land voltooid is, nadat het land op 28 november een intercontinentale raket afvuurde die naar eigen zeggen de gehele VS kan bereiken.

"De gehele Verenigde Staten liggen binnen bereik van onze nucleaire wapens en de knop staat klaar op mijn bureau. Dat is geen dreiging, maar een feit", zei Kim op nieuwjaarsdag. De Noord-Koreaanse leider benadrukte wel de wapens alleen in te zullen zetten als de veiligheid van zijn land in het geding komt.

Winterspelen

Kim maakte maandag bekend dat hij overweegt om in februari een delegatie naar de Olympische Winterspelen in Pyeongchang in Zuid-Korea te sturen. Als het aan Zuid-Korea ligt gaan hoogwaardigheidsbekleders van beide landen op dinsdag 9 januari in gesprek om daarvoor te zorgen.