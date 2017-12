China ontkent olieleveranties aan Noord-Korea

Trump twitterde donderdag dat China op heterdaad is betrapt op het verkopen van olie aan Pyongyang. "Er zal nooit een vreedzame oplossing zijn voor het probleem met Noord-Korea als dit zo door blijft gaan!", aldus Trump

De Amerikaanse president baseert zijn verklaring op basis van beelden gemaakt door spionagesatellietten van de Verenigde Staten. Daarop is te zien dat een Chinees schip op zee olie levert aan het Noord-Koreaanse schip Rye Song Gang.

Sinds oktober zou op deze manier dertig keer goederen zijn geleverd aan Noord-Korea.

Ontkent

China ontkent dat er tegen de afpraken in, olie is verkocht aan het land. Het betreffende schip is sinds augustus niet in een Chinese haven geweest en er zijn ook documenten waaruit blijkt dat het schip een Chinese haven heeft aangedaan of verlaten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat Chinese bedrijven nooit VN-resoluties zouden overtreden. De Veiligheidsraad van Verenigde Naties heeft economische sancties opgelegd aan Noord-Korea omdat het weigert te stoppen met rakettesten.

Hongkong

Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat de Zuid-Koreaanse autoriteiten een schip hebben geïnspecteerd dat in internationale wateren brandstof zou hebben geleverd aan een Noord-Koreaans vaartuig. Het schip vaart onder de vlag van Hongkong.

De Zuid-Koreaanse douane ging aan boord van het schip Lighthouse Winmore toen het eind november aanlegde in de haven van Yeosu, zeggen regeringsfunctionarissen tegen staatspersbureau Yonhap. Het vaartuig had begin oktober brandstof ingeslagen in die haven. Het zou vervolgens doorvaren naar Taiwan.

De Zuid-Koreanen stellen dat de bemanning de brandstof doorsluisde naar een Noord-Koreaans schip en drie vaartuigen uit andere landen. De autoriteiten hebben aangekondigd de overtreding door te geven aan het comité van de VN-Veiligheidsraad dat toezicht houdt op naleving van de sancties.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geen informatie te hebben over deze kwestie.