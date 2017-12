Noord-Korea noemt nieuwste VN-sancties 'oorlogsdaad'

"De laatste VN-sancties zijn een oorlogsdaad en ze staan gelijk aan een volledige economische blokkade van ons land", aldus de minister tijdens een uitzending van de staatstelevisie.



"Het is een schending van de soevereiniteit van ons land en brengt de vrede en stabiliteit op het Koreaanse schiereiland in gevaar."

"De Verenigde Staten, doodsbang voor wat wij bereikt hebben in ons historische doel om een nucleaire staat te worden, bedenken steeds waanzinnigere dingen om ons land onder druk te houden", aldus de minister.

Volgens de minister gebruikt Noord-Korea de nucleaire wapens alleen ter verdediging. "Onze wapens zijn erop gericht om ons land gelijk te trekken met de Verenigde Staten en zo hun bedreigingen en vijandelijke acties uit te wissen."

Wel waarschuwt de minister alle landen die de maatregelen steunen. "Jullie zijn verantwoordelijk voor de consequenties."

Sancties

De VN stelde de sancties in na een rakettest van Noord-Korea op 29 november. De raket die toen werd afgevuurd vloog over Japan heen en kan volgens Noord-Korea elke plek in de Verenigde Staten bereiken met een kernkop erop.

De sancties zijn vooral bedoeld om de export van aardolieproducten naar Noord-Korea in te perken. Dit betekent in de praktijk vooral dat China haar olie-export terug moet schroeven. Ook moeten Noord-Koreanen die in het buitenland werken binnen twaalf maanden terug naar hun land.