VS bedreigt Noord-Koreaans regime met 'totale vernietiging' na rakettest

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley zei dat tijdens een noodbijeenkomst van de Veiligheidsraad over de Noord-Koreaanse rakettest eerder deze week.

"Wij zijn nooit uit geweest op oorlog met Noord-Korea en we zijn daar ook nu niet naar op zoek. Als er toch oorlog komt, zal dat gebeuren vanwege herhaaldelijke agressieve acties, zoals we die gisteren hebben gezien", aldus Haley.

Hoofd politieke zaken van de VN Jeffrey Feltman had eerder op woensdag een ontmoeting met de Noord-Koreaanse VN-ambassadeur Ja Song Nam, waar hij Pyongyang liet weten dat het "moet afzien van het zetten van verdere destabiliserende stappen".

Noord-Korea voerde op woensdag de eerste test van een ballistische raket uit sinds een serie tests afgelopen zomer, waarvan de laatste in september werd gehouden. Volgens Noord-Korea bereikte het projectiel een hoogte van ongeveer 4.500 kilometer en legde het in 53 minuten 950 kilometer af.

Leider Kim Jong-un riep zijn land na de succesvolle test uit tot "kernmacht".

Sancties

VN-ambassadeur Haley zei ook dat de VS China hebben gevraagd de leveringen van olie aan Noord-Korea stop te zetten. Eerder op woensdag sprak de Amerikaanse president Donald Trump daarover met zijn Chinese evenknie Xi Jinping. Ook kondigde Trump aan dat er meer "zware" economische sancties tegen Noord-Korea zullen volgen.

Beide strategieën - hulp vragen aan China en nieuwe sancties instellen - hebben in het verleden niet veel resultaat gehad.

De VS opperden ook dat Noord-Korea mogelijk het stemrecht in de Algemene Vergadering van de VN kan worden ontnomen, of het land helemaal uit de VN kan worden gezet.

Militaire opties

Deskundigen zeggen dat het Oost-Aziatische land met de laatste raketproef heeft aangetoond dat de nieuwe langeafstandsraket (ICBM), 'Hwasong-15' geheten, in theorie het Amerikaanse vasteland kan raken, met inbegrip van de oostkust. Het is niet duidelijk of de raket daarbij ook al een kernkop kan dragen.

De regering van Trump heeft gezworen een einde te zullen maken aan de Noord-Koreaanse kern- en raketprogramma's. Daarbij zou de voorkeur worden gegeven aan een diplomatieke oplossing, maar behoren militaire opties ook uitdrukkelijk tot de mogelijkheden.

'Ziek mannetje'

Trump zelf haalde woensdag ook uit naar Noord-Korea. Tijdens een toespraak over hervorming van het Amerikaanse belastingstelsel in de staat Missouri belandde de Amerikaanse president op het onderwerp Kim Jong-un. "Kleine Raketman. Hij is een ziek mannetje ('sick puppy')", zei Trump.

De VN-ambassadeur van Rusland, Vassily Nebenzia, riep Noord-Korea op om de tests van raketten en kernwapens te staken. Rusland spoort daarnaast de VS en Zuid-Korea aan om een geplande gezamenlijke militaire oefening in december af te gelasten om verdere spanningen te voorkomen. "We roepen alle betrokken partijen op deze spiraal van spanning te stoppen", aldus Nebenzia.