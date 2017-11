Vluchtende Noord-Koreaanse soldaat neergeschoten

Hij wordt behandeld in een ziekenhuis vlakbij de grens. Dat heeft het Zuid-Koreaanse leger in een verklaring laten weten.

De militair werd gevonden aan de zuidkant van het grensdorp Panmunjom, ongeveer 50 meter ten zuiden van de demarcatielijn. Waarom de soldaat is overgelopen is niet bekendgemaakt. Ook zijn militaire rang is vooralsnog onbekend.

Kruipen

De soldaat is overgelopen vanuit een Noord-Koreaanse wachtpost in de buurt. "Omdat het een gebied is dat aan het Noorden is blootgesteld, moesten we er naar toe kruipen om hem weg te halen'', voegde de woordvoerder van het ministerie toe.

Noord-Korea heeft nog niet gereageerd op het incident.

Gemiddeld maken jaarlijks zo'n duizend Noord-Koreanen de oversteek naar het zuiden, maar meestal gebruiken zij daarvoor de grens met China. Voor zover bekend was de laatste keer dat dit gebeurde in juni.

Zuid- en Noord-Korea verkeren nog steeds in een formele staat van oorlog, sinds hun conflict in de jaren 1950-1953 eindigde in een wapenstilstand en niet in een vredesverdrag.