'Grondoffensief enige manier om Noord-Korea vrij van kernwapens te maken'

Dat stelt de hoge admiraal Michael Dumont namens de Joint Chiefs of Staff, het hoogste leiderschapsorgaan binnen de Amerikaanse strijdkrachten, in een brief aan congreslid Ted Lieu. Het congreslid vroeg het Pentagon om een analyse van het aantal slachtoffers dat zou vallen als het tot gevechten met Noord-Korea zou komen.

"De enige wijze om alle onderdelen van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma te vinden en te vernietigen is een grondoffensief", staat beschreven in het rapport. Ook stelt Dumont dat een ruwe schatting van de hoeveelheid slachtoffers extreem moeilijk is te maken.

Om meer verwachtingen en uitgebreider op de analyse in te gaan stelt Dumont "een geheime briefing" voor omdat die informatie niet voor het publiek is bedoeld. Het voorspellen van scenario's is bovendien van verschillende zaken afhankelijk, zegt Dumont.

Tegenaanval

Bij een grondoffensief moet namelijk rekening worden gehouden met een potentiele nucleaire tegenaanval door Noord-Korea. Dat zou kunnen gebeuren wanneer de Amerikaanse troepen de ondergrondse faciliteiten van het land onschadelijk proberen te maken.

Ook wordt beschreven dat het communistische land gebruik kan maken van biologische en chemische wapens. Het land "heeft een langdurig chemisch wapenprogramma en kennis" om onder andere zenuwgassen te ontwikkelen.

Vooral bepalend is hoeveel tijd de bevolking van buurland Zuid-Korea vooraf krijgt om naar een schuilkelder te gaan. De Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel ligt slechts op 50 kilometer afstand van de grens met Noord-Korea. In Seoel wonen ruim 25 miljoen mensen die in veiligheid gebracht moeten worden bij de start van militair ingrijpen, een belangrijke factor om mee te nemen in de analyse.

Spanningen

Als gevolg van kernproeven door Noord-Korea lopen vooral de spanningen met de Verenigde Staten al tijden fors op. Volgens Trump dwingt Kim Jong-un de VS tot de "totale vernietiging" van het communistische land als het op deze manier doorgaat.

Volgens Kim hebben de uitspraken van Trump hem ervan overtuigd dat hij de juiste koers vaart. Hij noemde die "de meest beledigende oorlogsverklaring uit de geschiedenis". De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zei eerder dat Washington open communicatiekanalen met Pyongyang heeft, maar dat er voorlopig uit Noord-Korea geen interesse is getoond voor de dialoog. Ook het Pentagon stelt dat de voorkeur alsnog uitgaat naar een diplomatieke oplossing.

Aziereis

Het verslag komt naar buiten op het moment dat president Trump bezig is met een reis door Azië. De president doet vijf landen aan en zal onder meer met de leiders van Japan, China en Zuid-Korea spreken. Ook hoopt hij in Vietnam de Russische president Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een top van het Aziatisch-Pacifisch economisch samenwerkingsverband APEC.

Het belangrijkste gespreksonderwerp tijdens zijn reis zal de kwestie Noord-Korea zijn. Trump is voorstander van een harde aanpak van het regime in Pyongyang, terwijl China de situatie vooral niet wil laten escaleren. ''Het is een groot probleem voor ons land en voor de wereld. En we willen het oplossen", zei Trump tegen journalisten aan boord van Air Force One.