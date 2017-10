Noord-Korea stelt dat VS dreiging kernproef serieus moet nemen

Diplomaat Ri Yong Pil zei dit woensdag in een interview met CNN. ''De minister van Buitenlandse Zaken is heel goed op de hoogte van de intenties van onze hoogste leider, dus ik denk dat jullie zijn woorden letterlijk moeten opvatten.''

Minister Ri Yong Ho liet zich in september ontvallen dat Pyongyang wel eens zou kunnen overwegen ''de krachtigste explosie'' van een waterstofbom te laten plaatsvinden boven de Grote Oceaan. Hij deed die uitspraak nadat de Amerikaanse president Donald Trump met "totale verwoesting" van het Aziatische land dreigde.

Noord-Korea werkt al tijden aan de ontwikkeling van kernraketten die het Amerikaanse vasteland kunnen bereiken, waardoor de spanningen tussen de twee landen flink is toegenomen.

Volgens experts wordt met de kernproef mogelijk aangetoond dat Pyongyang in staat is om de Verenigde Staten aan te vallen. CIA-hoofd Mike Pompei is ervan overtuigd dat het niet lang meer zal duren voordat het zover is. Vorige week zei hij dat het een kwestie van maanden is.

Oplossing

Het Witte Huis zegt dat Trump ondanks zijn harde uitspraken voorstander is van een vreedzame oplossing in het conflict met Noord-Korea. Hij wil dat er een einde komt aan de nucleaire testen, maar pogingen om het communistische land zover te krijgen hebben vooralsnog niets opgeleverd.

Trump reist daarom eind volgende week af naar Azië. Hij zal in gesprek gaan met leiders van Japan, Zuid-Korea, China, Vietnam en de Filipijnen.