Verenigde Staten en Japan eens over druk op Noord-Korea

Trump en Abe voerden woensdag telefonisch overleg over de gespannen situatie op het Koreaanse schiereiland. Ze zijn beiden van mening dat ''praten louter met als doel te praten'' met het regime in Pyongyang zinloos is.

De afgelopen weken schoot Noord-Korea tot tweemaal toe een langeafstandsraket over Japan heen de Grote Oceaan in. Bovendien werd de zesde nucleaire test uitgevoerd om te illustreren dat leider Kim Jong-un zo snel mogelijk wil beschikken over een raket die met een kernkop het Amerikaanse vasteland kan bereiken.

Spanningen

Als gevolg van de proeven lopen vooral de spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea op. Volgens Trump dwingt "raketman" de Verenigde Staten tot de "totale vernietiging" van het communistische land als het op deze manier doorgaat.

Volgens Kim hebben de uitspraken van Trump hem ervan overtuigd dat hij de juiste koers vaart. Hij noemde die "de meest beledigende oorlogsverklaring uit de geschiedenis". "De Verenigde Staten zullen een tol betalen voor de speech van zijn geestelijk gestoorde president", zei hij.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zei zaterdag dat Washington open communicatiekanalen met Pyongyang heeft, maar dat er voorlopig uit Noord-Korea geen interesse is getoond voor de dialoog. Trump reageerde via Twitter met de opmerking dat gesprekken met Noord-Korea tijdverspilling zijn.