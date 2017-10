VS in direct contact met Noord-Korea over nucleaire proeven

Tillerson is in Peking voor overleg met onder anderen zijn collega Wang Yi over met name de situatie op het Koreaans schiereiland en over het aanstaande bezoek van president Donald Trump aan China in november.

"We vragen of ze willen praten", aldus Tillerson. "We zitten niet in het donker." Volgens de minister heeft de VS drie manieren om te communiceren met Noord-Korea. In een verklaring laat een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie weten dat het communistische land tot dusver geen interesse heeft getoond in gesprekken over denuclearisatie.

"De hele situatie is op dit moment een beetje oververhit, denk ik", aldus Tillerson. "Iedereen zou graag zien dat de rust terugkeert. Het zou natuurlijk helpen als Noord-Korea stopt met het lanceren van raketten."

Op de vraag van journalisten of de communicatie met het regime van Kim Jong-un via China verloopt, schudde Tillerson het hoofd en zei: "Direct. We hebben onze eigen kanalen. We kunnen met hen spreken. We spreken met hen".