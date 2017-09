'VS nog altijd op zoek naar diplomatieke oplossing voor crisis Noord-Korea'

"We blijven de diplomatieke manieren volgen zoals die met de Verenigde Naties zijn besproken", zegt de Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis dinsdag tijdens een officieel bezoek aan India.

Ook Rusland is achter de schermen bezig met het zoeken naar een oplossing voor de crisis met Noord-Korea. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat een conflict op het Koreaanse schiereiland "catastrofale gevolgen" zal hebben.

Maandag zei de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong Ho dat Trump de oorlog heeft verklaard aan Noord-Korea, waardoor Pyongyang bereid is tegenmaatregelen te nemen. Een dag eerder had Noord-Korea een propagandavideo uitgezonden waarin Trump in vlammen opgaat.

Oorlogsverklaring

"De hele wereld moet zich duidelijk herinneren dat het de VS was die als eerste de oorlog verklaarde aan ons land", zei Ri tegen journalisten in New York. "In het licht van de oorlogsverklaring van Trump, zullen alle mogelijke opties op de planningstafel van het hoogste leiderschap van de Democratische Volksrepubliek Korea liggen."

Ri verwees naar verschillende uitlatingen die Trump de afgelopen week heeft gedaan. Zo stelde Trump dat Noord-Korea "niet lang meer zal bestaan", als het land doorgaat met dreigende taal.

Absurd

Het Witte Huis ontkent stellig dat de VS de oorlog aan Noord-Korea heeft verklaard. "De suggestie is absurd", zei een woordvoerder.

Het Pentagon reageerde maandag direct na de uitlatingen van Ri. "We zullen alle mogelijke opties bieden om af te rekenen met Noord-Korea, als de dreigende taal aanhoudt", aldus woordvoerder Col Robert Manning.

Pogingen van China om beide zijden tot kalmte te manen en aan de onderhandelingstafel te krijgen hebben tot dusver weinig effect. China blijft erbij dat onderhandelingen de enige mogelijke oplossing bieden voor een situatie die "te gevaarlijk" wordt, zei VN-ambassadeur Liu Jieyi maandag: "Het enige alternatief is een ramp".